Германия заказала для Украины 17 систем ПВО IRIS-T: Шольц рассказал подробности

Четыре ЗРК будут отправлены до конца этого года, а остальные — в 2025-м. С начала полномасштабного вторжения России Германия поставила или пообещала Украине военной техники на сумму около 28 млрд евро, отмечает издание.

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В среду, 4 сентября, канцлер ФРГ Олаф Шольц принял поставку передовой системы противовоздушной обороны для вооруженных сил Германии, подтвердив заказ еще на пять единиц, а также на 17 дополнительных ЗРК IRIS-T для Украины. Об этом сообщает Bloomberg.

Выступая на авиабазе на северном побережье, Шольц сказал, что закупка для Бундесвера шести IRIS-T, произведенных Diehl Defence, сыграет ключевую роль в укреплении Европейской инициативы Sky Shield. На данный момент 21 страна подключилась к проекту, призванному сделать европейский континент менее уязвимым для авиаударов в период растущей геополитической напряженности.

Как отметил Шольц, IRIS-T, предназначенные для Украины, являются дополнением к семи поставленным системам, которые помогли сбить более 250 российских ракет и беспилотников, таким образом спасши много жизней. Канцлер пообещал, что четыре системы будут отправлены до конца этого года, а остальные — в 2025 году.

"Это показывает, что поддержка Германии Украины не ослабевает. Мы спланировали заранее и своевременно обеспечили контракты и финансирование, чтобы Украина могла и впредь полностью полагаться на нас", — подчеркнул он.

Как отмечает издание, с момента полномасштабного вторжения России правительство Шольца поставило или пообещало поставки военной техники на сумму около 28 млрд евро (31 млрд долларов США), по стоимости уступая только США. По словам правительственного чиновника, к 2026 году Украина получит из Германии 24 системы IRIS-T: 12 средней дальности и 12 меньшей дальности. Для Бундесвера шесть IRIS-T обойдутся примерно в 950 миллионов евро, добавил чиновник.

Напомним, в ноябре прошлого года в ВСУ уверяли, что установка IRIS-T зарекомендовала себя на все 100%, поскольку имеет один из лучших радаров, среди тех, которые есть в распоряжении Сил обороны.

В августе россияне объявили, что вблизи села Сенное Сумской области Украины, в 11 км от границы с Курской областью РФ, ракетой "Искандер-М" уничтожили немецкий комплекс ПВО IRIS-T. Однако эксперт издания BILD Юлиан Репке считает, что это был муляж.

Аналогичный случай произошел в конце января. Российские оккупанты начали хвастаться тем, что между селами Лесное и Русская Лозовая в Харьковской области уничтожили IRIS-T. Однако OSINT-аналитики доказали, что уничтоженная ЗРК была макетом.