Німеччина замовила для України 17 систем ППО IRIS-T: Шольц розповів подробиці

Чотири ЗРК відправлять до кінця цього року, а решту — у 2025-му. Від початку повномасштабного вторгнення Росії Німеччина поставила або пообіцяла Україні військової техніки на суму близько 28 млрд євро, зазначає видання.

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У середу, 4 вересня, канцлер ФРН Олаф Шольц прийняв поставку передової системи протиповітряної оборони для Збройних сил Німеччини, підтвердивши замовлення ще на п'ять одиниць, а також на 17 додаткових ЗРК IRIS-T для України. Про це повідомляє Bloomberg.

Виступаючи на авіабазі на північному узбережжі, Шольц сказав, що закупівля для Бундесверу шести IRIS-T, вироблених Diehl Defence, зіграє ключову роль у зміцненні Європейської ініціативи Sky Shield. Наразі 21 країна долучилася до проєкту, покликаного зробити європейський континент менш уразливим для авіаударів у період все більшої геополітичної напруженості.

Як зазначив Шольц, IRIS-T, призначені для України, є доповненням до семи поставлених систем, які допомогли збити понад 250 російських ракет і безпілотників, у такий спосіб врятувавши багато життів. Канцлер пообіцяв, що чотири системи відправлять до кінця цього року, а решту — у 2025-му.

"Це демонструє, що підтримка Німеччини України не слабшає. Ми спланували заздалегідь і своєчасно забезпечили контракти та фінансування, щоб Україна могла й надалі повністю покладатися на нас", — наголосив він.

Як зазначає видання, з моменту повномасштабного вторгнення Росії уряд Шольца поставив або пообіцяв постачання військової техніки на суму близько 28 млрд євро (31 млрд доларів США), за вартістю поступаючись тільки США. За словами урядового чиновника, до 2026 року Україна отримає з Німеччини 24 системи IRIS-T: 12 середньої дальності і 12 меншої дальності. Для Бундесверу шість IRIS-T обійдуться приблизно в 950 мільйонів євро, додав чиновник.

Нагадаємо, у листопаді минулого року в ЗСУ запевняли, що установка IRIS-T зарекомендувала себе на всі 100%, оскільки має один із найкращих радарів, серед тих, які є в розпорядженні Сил оборони.

У серпні росіяни оголосили, що поблизу села Сінне Сумської області України, за 11 км від кордону з Курською областю РФ, ракетою "Іскандер-М" знищили німецький комплекс ППО IRIS-T. Однак експерт видання BILD Юліан Рьопке вважає, що це був муляж.

Аналогічний випадок стався наприкінці січня. Російські окупанти почали хвалитися тим, що між селами Лісове та Руська Лозова на Харківщині знищили IRIS-T. Однак OSINT-аналітики довели, що знищена ЗРК була макетом.