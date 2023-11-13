"Щоб зима пройшла без відключень": Німеччина відправить Україні ще 2 системи IRIS-Т, — посол

За словами посла ФРН в Україні Мартіа Егера, підтримка Києва з боку Берліна спрямована значною мірою на протиповітряну оборону.

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До кінця 2023 року Україна отримає дві додаткові системи протиповітряної оборони IRIS-Т від Німеччини, призначені для забезпечення захисту цивільної та енергетичної інфраструктури від можливих російських атак у зимовий період. Про це повідомляє посол Німеччини в Україні Мартіа Егер під час спеціального заходу NV "Формула успіху України", який відбувся 11 листопада.

Посол підкреслив, що акцент на підтримці України з боку Німеччини зосереджений значною мірою на галузі протиповітряної оборони. Зокрема, було виділено постачання таких систем, як Gepard, IRIS-Т і Patriot.

"Ми дуже раді, що змогли до цього долучитися, і зараз ми дивимося на найближче майбутнє, а саме на зиму. Ми будемо надавати додаткові системи ППО, тут будуть і Patriot, і IRIS-Т", — сказав Єгер.

Він зазначив, що зараз в Україні розгорнуто три системи IRIS-Т, а до кінця цього року планується п'ять.

На думку посла, це має бути запорукою ще більшої безпеки українських міст для їхнього захисту від російських атак.

Єгер підкреслив, що Німеччина також надає важливого значення зміцненню захисту українських енергосистем, особливо в контексті підтримки енергетичних можливостей.

"Ми вважаємо дуже важливим, щоб ця зима пройшла без відключень", — наголосив він.

Нагадаємо, 6 листопада у ЗСУ пояснили, чому Україні недостатньо ППО від союзників. Натомість вони надали Україні майже всю ту кількість засобів протиповітряної оборони, яку обіцяли. Юрій Ігнат зауважив, що слово "вся" потрібно розділити на номенклатуру отримання і на кількість. Україна потребує більшої кількості ППО, а саме — Patriot, SAMP/T, NASAMS, IRIS-T. Ще потрібна зенітна установка Terrahawk Paladin для знищення БПЛА типу Shahed.