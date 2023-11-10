"Маємо повністю переозброїтися": у ЗСУ анонсували отримання ще однієї системи Patriot (відео)

Україна буде отримувати не тільки Patriot, але й комплекси IRIS-T, Gepard, NASAMS та Hawk. Українські військові вже проходять відповідне навчання на цих системах ППО.

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Україна отримає ще одну систему Patriot, яку раніше обіцяла Німеччина. Про це речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив в ефірі КИЇВ24.

Він підтвердив наміри союзників щодо постачання комплексів ППО. Зі слів військового, Україна активно переозброюється на західні комплекси.

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"Він може бути вже в Україні, так раніше чи пізніше", – пояснив Ігнат щодо комплексу Patriot.

Фахівець наголосив на тому, що комплекс Patriot "однозначно надійде". Окрім того, Україна буде отримувати IRIS-T, Gepard, NASAMS та Hawk. Українські військові вже проходять відповідне навчання.

"Маємо переозброїтися повністю на західні системи", – пояснив Юрій Ігнат.

Раніше в ефірі Новини.LIVE Юрій Ігнат заявив, що в Україні на бойовому чергуванні функціонує два дивізіони Patriot. Німеччина готуватиме ще один комплекс. Він наголосив на тому, що ця система ППО дуже ефективна, оскільки не лише на відстані понад 100, навіть до 150 км може збивати літаки та гелікоптери, він ще може збивати балістику.

Нагадаємо, 6 листопада в ЗСУ пояснили, чому Україні недостатньо ППО від союзників. Натомість вони надали Україні майже всю ту кількість засобів протиповітряної оборони, яку обіцяли. Юрій Ігнат зазначив, що слово "вся" потрібно розділити на номенклатуру отримання та на кількість. Україна потребує більше ППО, а саме — Patriot, SAMP/T, NASAMS, IRIS-T. Ще потрібна зенітна установка Terrahawk Paladin для знищення БПЛА типу Shahed.