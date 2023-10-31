"Проста математика": Кулеба наочно пояснив, чому постачання ППО Україні — це економія (фото)

Очільник МЗС Дмитро Кулеба порівняв ціну однієї ракети Patriot з вартістю відновлення енергоблока.

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Військова допомога Україні зараз може заощадити ресурси в майбутньому. Про це у соцмережі X (раніше — Twitter) заявив 31 жовтня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Проста математика підтримки України", — написав він.

Голова МЗС пояснив, що одна ракета для системи ППО Patriot коштує 4,1 мільйона доларів. Водночас вартість ремонту одного пошкодженого енергоблока складає 19,1 мільйона доларів, тобто приблизно у 4,5 раза більше.

"Тому є доцільним сьогодні максимально посилити протиповітряну оборону України, щоб потім економити ресурси", — підкреслив Кулеба.

Він додав, що врятовані силами ППО людські життя — неоціненні.

Публікація Дмитра Кулеби від 31 жовтня Фото: Скриншот

Нагадаємо, Україна та США працюють над розробкою системи "гібридної ППО". Фахівці хочуть поєднати західні ракети класу "земля-повітря" з радянським озброєнням. Програма називається FrankenSAM, і її запустили ще наприкінці 2022 року через прохання Києва допомогти у пошуку ракет для "Буків".

У Генштабі ЗСУ повідомили, що очікують постачання додаткових систем ППО. Відповідний пакет військової допомоги Україні має оголосити Велика Британія. У війську попередили, що взимку РФ "намагатиметься підірвати моральний дух українського народу та розділити міжнародну спільноту".