Остін та Блінкен спробують переконати Конгрес схвалити один пакет допомоги Україні та Ізраїлю

Очільник Пентагону та Державний секретар переконані, що від допомоги Києву та Єрусалиму залежать просування інтересів США закордоном.

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Міністр оборони США Ллойд Остін та Державний секретар Ентоні Блінкен спробують переконати Конгрес схвалити допомогу Україні та Ізраїлю одним пакетом. Про це повідомляє The Washington Post.

Президент США Джо Байден запросив у законодавців 106 млрд доларів для підтримки України, Ізраїля та безпеки американських кордонів. Проте новообраний спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що допомогу Києву та Єрусалиму розглядатимуть окремо.

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І Блінкен, і Остін зазначили, що підтримка України та Ізраїлю має вирішальне значення для просування зовнішньополітичних інтересів США. На кону стоїть ​​здатність Києва відбиватися від вторгнення РФ, а Ізраїль зіткнувся з великою загрозою безпеці з боку ХАМАС після нападу 7 жовтня.

Американський президент пояснював свій запит тим, що підтримка є життєво важливою для нацбезпеки США. 106 млрд доларів він пропонує виділити в такій пропорції:

допомога Україні — 61,4 млрд;

допомога Ізраїлю — 14,3 млрд;

гуманітарна допомога Ізраїлю та Сектору Гази — 9 млрд;

безпека кордонів США — 13,6 млрд;

військова допомога для протидії експансії Китаю в Азії — 4 млрд доларів.

У виданні зазначають, що зараз запит Байдена виглядає невизначеним. У сенаті демократи та багато республіканців підтримують ідею обʼєднання допомоги Україні та Ізраїлю. Проте в Палаті представників виступають за окремий розгляд питання. Також у США зменшується підтримка громадськості щодо підтримки Києва.

Нагадаємо, Фокус розбирався, наскільки війна на Близькому Сході відтягне ресурси від України.

28 жовтня ЗМІ писали, що Джонсон чинить опір запиту Байдена про Україну та Ізраїль.