Ізраїль чи Україна? У Конгресі США загострилися суперечки щодо поділу фіндопомоги: хто "виграє"

Вашингтон намагається компенсувати витрати на екстрену допомогу Ізраїлю, яка приблизно вчетверо менша, ніж для України. І якщо для Тель-Авіва пакет попередньо погодили, Київ ризикує залишитися без грошей. Фокус розбирався, наскільки війна на Близькому Сході відтягне ресурси від України.

Related video

У Конгресі США сперечаються щодо поділу фінансового пакета на $106 млрд між Україною та Ізраїлем. Республіканці в нижній Палаті Конгресу (Палаті представників) готові 2 листопада проголосувати за відправлення Тель-Авіву $14,5 млрд, кажуть співрозмовники видання Politico всередині партії.

Що робити з $61,4 млрд для Києва, поки що не вирішили. Республіканці мають більшість у Палаті представників і можуть взагалі не підтримати запропонований президентом США Джо Байденом для Ізраїлю, України і Тайваню великий пакет допомоги.

Спочатку в загальному пакеті США хотіли виділити Ізраїлю трохи менше — $14,3 млрд. По лінії Пентагону планувалося витратити $10,6 млрд на зміцнення систем ПРО "Залізний купол" і "Праща Давида". Ще $1,2 млрд належало на розробку "Залізний промінь". Решту $3,7 млрд мали спрямувати від Держдепартаменту на інші потреби ЦАХАЛ і посилення безпеки посольства США.

Київ б'є на сполох: що робити при затяжній війні на Близькому Сході

Українські політики б'ють на сполох. Народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк звертає увагу, що республіканці 30 жовтня хотіли виділити екстрену допомогу Ізраїлю за рахунок скорочення видатків IRS (Служби внутрішніх доходів) на боротьбу з податковим шахрайством і поліпшенням обслуговування платників податків.

"Для нас це поганий підхід. Якщо навіть для Ізраїлю вже почалися пошуки компенсаторів, то для нас $61 млрд буде важко знайти без (компенсаторів)", — оцінив він ситуацію.

Паралельно політик згадує заяви демократів і республіканців про незгоду з планом нового спікера Палати представників, республіканця Майка Джонсона щодо фінансування Ізраїлю за рахунок скорочення IRS.

"Палата представників без Сенату (верхньої палати Конгресу) і Сенат без Палати представників нічого одноосібно ухвалити не можуть. Очевидно, будуть шукати компроміс. Сподіваюся, його знайдуть для нас", — каже нардеп.

Остаточні пакети фіндопомоги ще не розділили. Окремі ініціативи зайшли в Сенат, інші — в палату представників, пояснив Фокусу Ярослав Железняк.

"Виділення пакета допомоги Ізраїлю не пов'язане з Україною. Думаю, рішення ухвалять скоро. Питання в обсязі грошей (для України). Я скажу, що українське питання навіть допоможе Ізраїлю і Тайваню отримати додаткові гроші. Ізраїль нам заважає не в грошах, а медійно. Багато уваги переключилося на нього", — коментує політик.

Голова тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань моніторингу отримання та використання озброєння, наданого Україні міжнародними партнерами під час воєнного стану, Олександра Устінова вважає поділ фінпакету надзвичайно небезпечним для України. Україні можуть згодом урізати її $61,8 млрд.

"Якщо це станеться, гроші закінчаться в розпал президентських перегонів, що найгірше... Нам давно мріють "урізати" або взагалі прибрати фінансування бюджету (прямі вливання, за рахунок яких тримається наша економіка). У 2023 році вони становили 1,1 млрд, зараз хотіли скоротити до 900. Якщо не буде і цього — ми не витягнемо", — зазначила вона.

Гроші перевірятимуть: у чому різниця підтримки України та Ізраїлю?

Устинова вважає, що Штати готуються до затяжної війни на Близькому Сході. Протистояння буде не настільки масштабним, як в Україні, але відтягне величезні ресурси. Київ і Тель-Авів уже конкурують за боєприпаси "натовського" калібру 155 мм. Тому Україні краще розвивати власне військове виробництво, зауважила нардеп.

На думку директора програми "Північна Америка" Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександра Краєва у дебатах щодо поділу великого пакета допомоги від Байдена простежується класичне політиканство трампістів. Конгрес може рекомендувати ретельніше перевіряти виділені Києву гроші.

"Фінансовий пакет від Вашингтона ще не раз зміниться. Він не замінить кошти, що виділяються Україні з федерального бюджету. Закон про тимчасовий бюджет передбачає фінансування уряду до 17 листопада", — говорить експерт Фокусу.

Затяжна війна на Близькому Сході, як оцінює експерт, не сильно позначиться на Україні.

"Ми воюємо з ядерною державою, а Ізраїль — з терористами ХАМАС і при тому десятки років. Бюджети непорівнянні. Ізраїлю потрібна точкова допомога, а нам — великий стратегічний план підтримки", — підсумовує Краєв.

Нагадаємо, в Євросоюзі не погодили виділення Україні 50 млрд євро на програму післявоєнного відновлення. Європейські чиновники обіцяють продовжити консультації.

Фокус також описував варіанти зниження залежності України від фінансової підтримки Заходу. Насамперед треба запустити економіку і перемогти Росію у великій війні.