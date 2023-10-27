Радитимуться до нового року: Єврокомісія відклала виділення Україні 50 млрд євро (відео)

Україна поки що не отримає гроші, які Євросоюз планував виділити на відбудову після війни та на військову підтримку. Лідери ЄС продовжать консультації та повернуться до питання в кінці 2023 року, пояснила фон дер Ляєн.

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Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оприлюднила рішення Євроради щодо виділення Україні 50 млрд євро на програму відновлення руйнувань унаслідок вторгнення РФ. На саміті лідерів ЄС, який 26 жовтня почався в Брюсселі, виділення цих коштів поки що відклали тапродовжать консультації. Про це президентка Єврокомісії розповіла під час брифінгу для преси, який транслювався в X (раніше — Twitter).

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За словами Урсули фон дер Ляєн, відбувся "поглиблений обмін думками" щодо перегляду фінансової програми на 2021-2027 рр., згідно з яким Україна могла отримати кошти на відбудову. Однак поки що "Єврорада пропонує до кінця року продовжити роботу для досягнення консенсусу".

Допомога Україні від ЄС: деталі

Очільниця Європарламенту 20 жовтня відвідала США, де заявила, що ЄС і далі планує підтримувати Україну та має набір виділити необхідні країні кошти.

23 жовтня під час зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС було заблоковано надання 500 млн євро, які мали піти на військову допомогу. Допомогу заблокували представники Угорщини.

Раніше угорські політики заявляли, що можуть підтримати виділення цих коштів, якщо будуть зняті санкції з "OTP-банку" — банківську установу покарали за роботу на території Росії. Санкції з банку зняли, але підтримки не було, тому що з'явилися нові вимоги — вимагали гарантій, що рішення не скасують.

За кілька днів до цього прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що подібне рішення суперечить інтересам угорців, які, зі свого боку, також претендують на гроші Євросоюзу.

Водночас угорський політик продовжує спілкуватися з президентом Росії Володимиром Путіним, який продовжує вторгнення в Україну. Зокрема, вони зустрілися та порозмовляли під час візиту в Китай, де Сі Цзіньпін влаштував міжнародний саміт "Один пояс, один шлях".

Нагадуємо, компанія VISA звернулася до банків у країнах, які межують із РФ. Банкірів штрафуватимуть на 1 млн дол., якщо вони відкриватимуть рахунки росіянам, повідомили ЗМІ. Водночас Китай, який кілька днів тому приймав у себе Путіна, відмовився брати участь у саміті на Мальті, де планували обговорити питання миру в Україні.