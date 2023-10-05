Україна виключила OTP Bank зі списку спонсорів війни: у МЗС Угорщини відреагували (відео)

Угорський уряд хоче гарантій, що OTP Bank більше не потрапить до списку спонсорів війни. Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто також зазначив, що російський підрозділ банку досі значиться в санкційному списку НАЗК.

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В Угорщині вважають, що Україна зробила правильний крок, виключивши OTP Bank зі списку міжнародних спонсорів війни. Про це сказав міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сіярто 4 вересня, пише Telex.

На спільній пресконференції з віцепрем'єром Молдови Петер Сіярто позитивно висловився про рішення Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) викреслити OTP Bank зі списку міжнародних спонсорів війни.

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Сіярто заявив, що запросив представників НАЗК до Будапешта. Міністр висловив сподівання на те, що сторони можуть дійти згоди, яка б гарантувала, що OTP Bank більше не потрапить до згаданого списку.

"Якщо там буде досягнута обнадійлива угода, нам, звісно, доведеться подумати, які кроки це вимагатиме з нашого боку", — сказав глава МЗС.

Міністр також згадав про те, що російський підрозділ OTP Bank і чотири менеджери угорських банків досі значаться в санкційному списку НАЗК.

"Ми очікуємо, що цих чотирьох лідерів ОТП і російську структуру буде виключено зі списку українського антикорупційного агентства", — заявив Сіярто.

Пресконференція Петера Сіярто з віцепрем'єром Молдови

Нагадаємо, 29 вересня НАЗК призупинило статус п'яти грецьких компаній, що займаються перевезеннями, і одного угорського банку в переліку міжнародних спонсорів війни. Рішення ухвалили за підсумками переговорів НАЗК із представниками компаній і владою згаданих країн.

Через кілька днів, 2 жовтня, у НАЗК заявили, що угорський банк OTP Bank більше не перебуває в міжнародному списку спонсорів війни. Очікується, що це допоможе розблокувати військову допомогу Україні від Європейського Союзу в розмірі 500 мільйонів євро.