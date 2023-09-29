"Не отримає жодної копійки з бюджету ЄС": Угорщина висунула умову для допомоги Україні

Глава адміністрації прем'єр-міністра Гергей Гуйяш заявив, що Бедапешт не хоче заважати європейським країнам підтримувати Україну, однак спершу Угорщина має отримати "те, що їй належить за законом".

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Україна не отримає коштів із бюджету Європейського союзу, поки Угорщині не виплатять належні їй кошти з фондів ЄС. Про це заявив глава адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш на урядовому брифінгу, пише "РИА Новости" 28 вересня.

При цьому чиновник зазначив, що для надання фінансової допомоги Україні є багато "технічних рішень". Він підкреслив, що Будапешт не може і не має намірів заважати європейським країнам підтримувати Київ.

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"Одне я точно можу сказати — оскільки для зміни бюджету ЄС потрібна одностайна підтримка, країна, що не входить до ЄС, не отримає жодної копійки з бюджету ЄС, поки країна-член Євросоюзу не отримає те, що їй належить згідно із законом", — сказав глава адміністрації угорського прем'єра.

Гергей Гуйяш заявив, що Єврокомісія нібито "абсурдно і прикро" затягує виплату Будапешту коштів з європейських фондів під надуманими приводами.

"Немає жодних причин, щоб Єврокомісія продовжувала так поводитися", — стверджує Гуйяш.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан перед парламентом своєї країни 25 вересня заявив, що він не буде підтримувати Україну в жодному питанні в міжнародних справах, поки Київ не відновить "колишні права етнічних угорців на своїй території".

Раніше, 12 вересня, заступник угорського прем'єра Жольт Шем'єн в інтерв'ю місцевим журналістам повідомив, що біженці, яких в Україні зараховують до чоловіків призовного віку, які підлягають мобілізації, можуть почуватися у цілковитій безпеці на території Угорщини.