"Не получит ни копейки из бюджета ЕС": Венгрия выдвинула условие для помощи Украине

Глава администрации премьер-министра Гергей Гуйяш заявил, что Бедапешт не хочет мешать европейским странам поддерживать Украину, однако сперва Венгрия должна получить "то, что ей причитается по закону".

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Украина не получит средств из бюджета Европейского союза, пока Венгрии не выплатят причитающиеся ей средства из фондов ЕС. Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на правительственном брифинге, пишет "РИА Новости" 28 сентября.

При этом чиновник отметил, что для оказания финансовой помощи Украине есть много "технических решений". Он подчеркнул, что Будапешт не может и не имеет намерений мешать европейским странам поддерживать Киев.

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"Одно я точно могу сказать — поскольку для изменения бюджета ЕС нужна единогласная поддержка, страна, не входящая в ЕС, не получит ни копейки из бюджета ЕС, пока страна-член Евросоюза не получит то, что ей причитается по закону", — сказал глава администрации венгерского премьера.

Гергей Гуйяш заявил, что Еврокомиссия якобы "абсурдно и досадно" затягивает выплату Будапешту средств из европейских фондов под надуманными предлогами.

"Нет никаких причин, чтобы Еврокомиссия продолжала так себя вести", — утверждает Гуйяш.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед парламентом своей страны 25 сентября заявил, что он не будет поддерживать Украину ни по одному вопросу в международных делах, пока Киев не восстановит "прежние права этнических венгров на своей территории".

Ранее, 12 сентября, заместитель венгерского премьера Жольт Шемьен в интервью местным журналистам сообщил, что беженцы, которых в Украине относят к мужчинам призывного возраста и подлежащим мобилизации, могут чувствовать себя в полной безопасности на территории Венгрии.