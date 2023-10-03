Взяли слово: Україна викреслила угорський OTP Bank зі списку спонсорів війни

У Національному агентстві із запобігання корупції повірили в нові зобов'язання банку, щодо подальших планів на російському ринку.

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Угорський банк OTP Bank більше не перебуває в міжнародному списку спонсорів війни. Рішення про це 2 жовтня ухвалили в НАЗК. Очікується, що це допоможе розблокувати військову допомогу Україні від Європейського Союзу в розмірі 500 мільйонів євро.

Як зазначається, після тривалих дискусій угорський банк узяв на себе низку зобов'язань щодо своїх майбутніх планів на російському ринку.

"Національне агентство, виконуючи свою частину домовленостей, виключило банк зі списку міжнародних спонсорів війни. НАЗК очікує, що Банк виконає досягнуту домовленість без зволікань", — ідеться в повідомленні.

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Через банк: Угорщина заблокувала транш військової допомоги Україні від фонду ЄС, — Reuters

Зазначимо, що 30 вересня НАЗК призупинило статус міжнародного спонсора війни для угорського OTP Bank. Однак в Угорщині зажадали, щоб банк виключили з цього списку назавжди, інакше країна блокуватиме подальше фінансування ЄС для передачі озброєнь Україні.

Що відомо про OTP Bank

OTP Bank — основа міжнародної фінансової групи OTP Group, яка є лідером на ринку фінансових послуг у Центральній та Східній Європі. OTP Bank управляє дочірніми банками в:

Росії;

Україні;

Хорватії;

Словенії;

Словаччини;

Чорногорії;

Румунії.

Так, у РФ OTP перебуває серед 50 найбільших банків, а за низкою напрямків є серед лідерів. Банк обслуговує понад 2,2 млн клієнтів, фінустанова представлена в більш ніж 1850 населених пунктах, що свідчить про важливість для економіки РФ.

Крім того, банк посідає друге місце на ринку POS-кредитування (надання кредитів у пунктах продажу товарів) з часткою цього ринку 15,3% і є восьмим на ринку кредитних карток.

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) 4 травня 2023 року додало OTP Bank до списку міжнародних спонсорів війни 4 травня 2023 року. В організації вирішили, що раз банк не припиняє діяльності в Росії під час її війни проти України, значить підтримує диктаторський режим Володимира Путіна.

А 20 серпня стало відомо, що уряди України та Угорщини ведуть переговори для того, щоб розібратися в причинах включення угорського OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни.