За заявою Будапешта, причиною блокування допомоги є внесення Україною угорського OTP Bank до списку спонсорів війни.

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Угорщина знову не підтримала виплату чергового траншу військової допомоги Україні від фонду ЄС (EPF) у розмірі близько 500 млн євро через занесення українцями угорського OTP Bank до чорного списку. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто в понеділок, 26 червня, повідомляє Reuters.

"Ми готові змінити свою думку, якщо українці покладуть край безглуздому, брехливому положенню, згідно з яким найбільший угорський банк OTP перебуває у списку міжнародних спонсорів війни", — сказав глава угорського МЗС.

Будапешт уже заблокував виплату цього траншу в травні, посилаючись на ту саму проблему, пише видання.

Довідка: EPF, створений 2021 року, є позабюджетним інструментом, спрямованим на підвищення спроможності ЄС запобігати конфліктам, будувати мир і зміцнювати міжнародну безпеку.

Нагадаємо, 22 червня український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що Угорщина готує інформаційно-психологічну операцію, мета якої — скомпрометувати Україну в безініціативності та небажанні обміну бранцями.

14 червня Петер Сіярто заявив, що якби президентські вибори у США 2020 року виграв Дональд Трамп, конфлікт в Україні не почався б. У Будапешті розраховують, що експрезидент США повернеться в Білий дім і це дасть змогу закінчити війну в Україні.