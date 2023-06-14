"Конфлікту не було б": в Угорщині заявили, що Трамп запобіг би війні в Україні

У Будапешті розраховують, що експрезидент США повернеться до Білого дому і це дозволить закінчити війну в Україні.

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Міністр закордонних справ та зовнішньоекономічних зв'язків Угорщини Петер Сійярто заявив, що якби президентські вибори в США у 2020 році виграв Дональд Трамп, конфлікт в Україні не розпочався б. Про це повідомляє російське видання ТАCС.

"Я цілком упевнений — наскільки ми можемо бути впевнені в тому, чого не сталося, — що якби президент Трамп виграв вибори, цього конфлікту не було б. І ми дивимося на його можливе повернення до Білого дому як на надію на мирне майбутнє", — сказав він.

За словами Сійярто, Угорщина підтримує Трампа в судовому процесі і вболіває за нього.

"Коли консервативний лідер має шанс зайняти важливу позицію, виграти важливі вибори — а у президента Трампа, наскільки ми розуміємо, хороші шанси на повернення до Білого Дому? — то він моментально потрапляє під атаку ліберального мейнстриму <…> А ліберальний мейнстрім не соромиться використовувати усі можливі кошти, і правосуддя, на жаль, зазвичай є таким засобом", — зазначив угорський міністр.

Говорячи про Трампа, Сійярто назвав його "справжнім другом Угорщини" і побажав йому успіхів у ході судових розглядів.

"Трамп — консервативний лідер, який має шанси на перемогу на виборах у США, і тому він зазнає нападів з боку ліберальних сил", — вважає міністр.

Нагадаємо, що Сійярто 6 липня заявив, що Угорщина аж ніяк не хоче втягуватися у повномасштабну війну Росії з Україною. Угорський міністр в інтерв'ю CNN зазначав, що на Західній Україні мешкає близько 50 тисяч угорців і вони можуть стати жертвами ракетних ударів ЗС РФ, якщо Будапешт відправить Києву озброєння.

Також 13 червня в МЗС України заявили, що Росія та Угорщина мають однакову позицію щодо завершення великої війни в Україні. Обидві країни вимагають припиняти постачання зброї ЗСУ.