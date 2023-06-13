Танго на кістках: Росія та Угорщина пропонують однакові умови миру, – МЗС України

Обидві країни впевнені, що велику війну в Україні затягує постачання зброї ЗСУ. Будапешт не хоче допомагати Києву через страх перед Москвою, визнавав міністр закордонних справ Петер Сіярто.

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Росія та Угорщина мають однакову позицію щодо завершення великої війни в Україні. Обидві країни вимагають припинення постачання зброї ЗСУ, написав у Facebook 13 червня речник МЗС України Олег Ніколенко.

Як обґрунтування такої точки зору він навів висловлювання президента Росії та міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто.

"Путін: Якщо вони хочуть, щоб конфлікт завершився, Заходу слід припинити постачати озброєння Україні. Петер Сіярто: Постачання зброї затягує війну. Замість постачання зброї міжнародна спільнота краще б сконцентрувалася на досягненні миру. Танго на кістках", — зазначив речник міністерства.

Путін під час зустрічі з військовими кореспондентами 13 червня сказав, що Росія не відмовлялася від мирних переговорів з Україною.

"Ми розуміємо, що ключ до вирішення проблем на їхньому боці. Якщо вони дійсно хочуть, щоб сьогоднішній конфлікт завершився за допомогою переговорів, їм достатньо ухвалити лише одне рішення: припинити постачання озброєнь та техніки", — заявив російський диктатор.

Сіярто 6 липня заявив, що Угорщина аж ніяк не хоче втягуватися у повномасштабну війну Росії з Україною. Угорський міністр в інтерв'ю CNN зазначав, що на Західній Україні мешкає близько 50 тисяч угорців і вони можуть стати жертвами ракетних ударів ЗС РФ, якщо Будапешт відправить Києву озброєння.

Нагадаємо, що у Кремлі 11 червня заявили про відсутність передумов для мирних переговорів з Україною.

Ексголова МЗС України Володимир Огризко 9 червня сказав, що Росія далі захоплюватиме чужі території, якщо виграє війну.