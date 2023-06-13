Танго на костях: Россия и Венгрия предлагают одинаковые условия мира, – МИД Украины

Обе страны уверены, что большую войну в Украине затягивает снабжение оружием ВСУ. Будапешт не хочет помогать Киеву из-за страха перед Москвой, признавал министр иностранных дел Петер Сийярто.

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У России и Венгрии одинаковая позиция по поводу завершения большой войны в Украине. Обе страны требуют прекращать снабжение оружием ВСУ, написал в Facebook 13 июня спикер МИД Украины Олег Николенко.

В качестве обоснования такой точки зрения он привел высказывания президента России и министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

"Путин: Если они хотят, чтобы конфликт завершился, Западу следует прекратить поставлять вооружение Украине. Петер Сийярто: Снабжение оружием затягивает войну. Вместо поставок оружия международное сообщество лучше сконцентрировалось бы на достижении мира. Танго на костях", — отметил спикер министерства.

Путин в ходе встречи с военными корреспондентами 13 июня сказал, что Россия не отказывалась от мирных переговоров с Украиной.

"Мы понимаем, что ключ к решению проблем на их стороне. Если они действительно хотят, чтобы сегодняшний конфликт завершился с помощью переговоров, им достаточно принять только одно решение: прекратить поставки вооружений и техники", — заявил российский диктатор.

Сийярто 6 июля заявил, что Венгрия никоим образом не хочет втягиваться в полномасштабную войну России с Украиной. Венгерский министр в интервью CNN отмечал, что на Западной Украине живет около 50 тысяч венгров и они могут стать жертвами ракетных ударов ВС РФ, если Будапешт отправит Киеву вооружение.

Напомним, что в Кремле 11 июня заявили об отсутствии предпосылок для мирных переговоров с Украиной.

Экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко 9 июня сказал, что Россия будет далее захватывать чужие территории, если выиграет войну.