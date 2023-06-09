"Не вижу ни единого компромисса": РФ пойдет дальше, если победит в Украине, — дипломат

Если не наказать российскую агрессию сейчас, то она снова повторится в будущем. Это вещи, которые проверены временем.

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Если Украина сейчас уступит свои территории Российской Федерации, это будет означать поражение демократии и продолжение не заставит себя ждать. Об этом 9 июня в комментарии "Еспресо" заявил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

По словам дипломата, агрессор при таком сценарии увидит, что можно захватывать чужие территории и при этом не быть наказанным мировым сообществом. Допустить этого нельзя ни в коем случае.

"Я не вижу ни единого компромисса, потому что если мы отказываемся от какой-либо своей территории — это означает, что международное право можно очень легко разорвать на мелкие кусочки и из него сделать большой фейерверк. Потому что оно не работает. Это значит, что можно захватить чужую территорию и после этого не быть наказанным за свое преступление. Любая агрессия — это военное преступление. Это преступление вооруженной агрессии, за это наказывают. Если зло не наказывают — оно повторяется. Это вещи, давно известные и понятные", — говорится в сообщении.

Кроме того, Владимир Огрызко также считает, что сейчас нет ни единого шанса на то, чтобы пойти на уступки РФ и начать мирные переговоры. Любой политик, который пойдет на это, практически сразу лишится своей должности.

"Я думаю, что это понимают во всех столицах, но боятся сделать этот окончательный шаг — сказать Украине "да" по НАТО и сказать России, что еще один такой подобный случай и вы будете получать то, что вы заслужили", — подытожил экс-министр.

Напомним, 9 июня глава Минобороны Алексей Резников допустил мирное соглашение с Россией. По его словам, в мире уже выстроилась целая очередь из лидеров не демократичных государств, которые хотят помирить Киев и Москву, но только исходят они из интересов РФ, а не обеих стран.