Если поменяют интерес: Резников допустил мирное соглашение с Россией (видео)

По словам главы оборонного ведомства, в мире уже выстроилась целая очередь из лидеров недемократичных государств, которые хотят помирить Киев и Москву, но только исходят они из интересов РФ, а не обеих стран.

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Министр обороны Алексей Резников допустил переговоры Украины с Российской Федерацией, если Кремль откажется от целей т.н. "специальной военной операции". Об этом глава оборонного ведомства рассказал 8 июня в ходе форума "Большой день с NV. Диалоги о восстановлении Украины".

О переговорах Резников заговорил в контексте "мирного плана", который предложил премьер Индонезии Прабово Субианто. Согласно его плану, необходимо провести референдумы на оккупированных территориях и создать буферную зону.

Резников отметил, что лидеры стран уже "выстраиваются в очередь", чтобы примирить Украину с Россией. Однако в основном речь идет о странах, которые, по мнению министра, "не очень демократичны" и исходят из позиции РФ, а не обеих стран.

"Всем была сказана очень простая вещь — если вы говорите про медиацию или фасилитацию, то правила любого посредника — это сначала зафиксировать, идентифицировать интересы сторон. Наш интерес очень простой — жить в мирной стране, не оккупированной, нормально, по добрососедски со всем соседями. А интерес Россиян, озвученный в т.н. "СВО" — это "денацификация", "демилитаризация", "деНАТОзация" и т.д. То есть по сути стереть нацию украинскую с лица земли, потому что нас якобы с их точки зрения не существует", — отметил Резников.

При этом министр обороны добавил, что переговоры с Россией будут возможно лишь тогда, когда они откажутся от целей т.н. "СВО".

"Поэтому вы сперва идентифицируйте интерес Россия — изменился ли он. Если изменился, тогда так называемая ZOPA — zone of possible agrerment [зона возможного соглашения], она становится понятной, а если нет, то оставайтесь в очереди, мы без вас тут будем как-то разбираться", — резюмировал Резников.

Напомним, 3 июня стало известно, что на форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, министр обороны Индонезии Прабово Субианто представил свой план мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Одним из ключевых аспектов плана является создание демилитаризованной зоны, которая будет находиться под контролем миротворцев.

Ранее, 23 мая, сообщалось, что лидеры шести африканских государств хотят инициировать мирные переговоры Украины с Российской Федерацией, но при этом в них может не быть условия о выводе оккупантов из территории Украины.