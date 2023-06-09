Якщо змінить інтерес: Резніков припустився мирної угоди з Росією (відео)

За словами глави оборонного відомства, у світі вже вишикувалася ціла черга з лідерів недемократичних держав, які хочуть помирити Київ та Москву, але тільки виходять вони з інтересів РФ, а не обох країн.

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Міністр оборони Олексій Резніков допустив переговори України з Російською Федерацією, якщо Кремль відмовиться від цілей т.зв. "спеціальної військової операції". Про це глава оборонного відомства розповів 8 червня під час форуму "Великий день із NV. Діалоги про відновлення України".

Про переговори Рєзніков заговорив у контексті "мирного плану", який запропонував прем'єр Індонезії Прабово Субіанто. Згідно з його планом, необхідно провести референдуми на окупованих територіях та створити буферну зону.

Резніков зазначив, що лідери країн уже "вишиковуються в чергу", щоб примирити Україну з Росією. Проте в основному йдеться про країни, які, на думку міністра, "не дуже демократичні" і виходять із позиції РФ, а не обох країн.

"Усім було сказано дуже просту річ — якщо ви говорите про медіацію або фасилітацію, то правила будь-якого посередника — це спочатку зафіксувати, ідентифікувати інтереси сторін. Наш інтерес дуже простий — жити в мирній країні, не окупованій, нормально, по добросусідськи з усім сусідами. А інтерес Росіян, озвучений у т.зв. "СВО", — це "денацифікація", "демілітаризація", "деНАТОзація" і т.д. Тобто по суті стерти націю українську з лиця землі, тому що нас нібито з їхньої точки зору не існує", — зазначив Резніков.

При цьому міністр оборони додав, що переговори з Росією будуть можливі лише тоді, коли вони відмовляться від цілей т.зв. "СВО".

"Тому ви спершу ідентифікуйте інтерес Росія — чи змінився він. Якщо змінився, тоді так звана ZOPA — zone of possible agrerment [зона можливої угоди], вона стає зрозумілою, а якщо ні, то залишайтесь у черзі, ми без вас тут будемо яккось розбиратися", — резюмував Резніков.

Нагадаємо, 3 червня стало відомо, що на безпековому форумі "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі, міністр оборони Індонезії Прабово Субіанто представив свій план мирного врегулювання конфлікту між Росією та Україною. Одним із ключових аспектів плану є створення демілітаризованої зони, яка перебуватиме під контролем миротворців.

Раніше, 23 травня, повідомлялося, що лідери шести африканських держав хочуть ініціювати мирні переговори України з Російською Федерацією, але при цьому можуть не бути умови про виведення окупантів з території України.