"Основа для мира": мирный план Африки не предусматривает вывод войск РФ из Украины, — СМИ

Лидер ЮАР Сирил Рамафоса убежден, что основой для продолжительного мира должен стать именно план Африки. Его представят в начале июня во время официального визита в Украину.

Related video

Лидеры сразу шести африканских стран хотят инициировать мирные переговоры Украины с Российской Федерацией, но при этом в них может не быть условия о выводе оккупантов из территории Украины. Об этом говорится в заявлении администрации президента ЮАР Сирила Рамафосы, сообщает Reuters 22 мая.

По его словам, "мирные переговоры" должны пройти даже в том случае, если войска Российской Федерации останутся на занятых позициях и продолжат удерживать оккупированные территории.

"Во-первых, речь идет о прекращении боевых действий. Во-вторых, это основа для продолжительного мира", — сказал пресс-секретарь Рамафосы Винсент Магвенья.

Эта тема будет продвигаться шестью лидерами африканских стран, которые уже в начале июня должны будут посетить территорию Украины с официальным визитом.

Мирные переговоры между Украиной и РФ: что известно

15 мая в Польше исключили переговоры с РФ до наступления ВСУ. В Офисе международной политики президента Анджея Дуды убеждены, что если Владимир Путин одержит победу в Украине, то это будет только началом. Россия не остановится и начнет в будущем боевые действия против других государств. Поэтому, нужно делать все для того, чтобы помочь ВСУ побороть российскую агрессию.

Подобное мнение выразил 9 мая и генсек ООН Антониу Гутерриш. Он считает, что в настоящее время ни одна сторона не готова договариваться, так как каждая уверена в своей победе. По его словам, до мирных инициатив еще долго и неизвестно когда они начнутся.

А вот 8 мая сообщалось, что в США прогнозируют реальные переговоры между Украиной и РФ к концу 2023 года. Бывший глава Госдепа Генри Киссинджер убежден, что это станет возможно благодаря усилиям Китая.