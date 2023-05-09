Переговоры о мире между Украиной и РФ сейчас невозможны, — генсек ООН

Обе стороны, как отметил глава ведомства Антониу Гутерриш, уверены в своей победе, поэтому договариваться за одним столом о прекращении войны не намерены.

Related video

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что переговоры о мире в Украине на сегодняшний день невозможны из-за позиций воюющих сторон. Об этом сообщает издание El Pais 9 мая.

По его словам, до мирных инициатив еще долго и неизвестно когда они начнутся. Все потому что "обе стороны убеждены, что смогут победить своего противника.

"К сожалению, я считаю, что переговоры о мире сейчас невозможны", — говорится в сообщении.

Отдельно было подмечено, что основной целью ООН является "справедливый мир", который будет установлено в соответствии с международным правом и Уставом ООН, однако, к этому еще также нужно дойти.

"Мы, насколько это возможно, ведем диалог с обеими сторонами для решения конкретных проблем. Важнейшей инициативой стал экспорт зерна из Украины…. А сейчас я не вижу возможности для немедленного прекращения огня и мирных переговоров", — продолжил Антониу Гутерриш.

При этом, как сообщалось 8 мая, в США прогнозируют реальные переговоры между Украиной и РФ к концу 2023 года. Бывший глава Госдепа Генри Киссинджер уверен, что Китай может стать посредником в этом вопросе и начнутся уже реальные переговоры между Украиной и Российской Федерацией.

2 мая председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что Россия провалила свои стратегические цели в войне на территории Украины и будет вынуждена договариваться. По его мнению, "рациональные" россияне должны осознать необходимость переговоров в течение двух лет.