"Они не победят": Путин будет вынужден начать переговоры, — генерал США

По мнению американского генерала Марка Милли, "рациональные" россияне должны осознать необходимость переговоров в течение двух лет. Он пояснил, что РФ потерпела неудачу в достижении своих целей на войне.

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Россия провалила свои стратегические цели в войне на территории в Украине и будет вынуждена договариваться. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли в интервью Foreign Affairs, опубликованном 2 мая.

"Одной из их стратегических целей было свержение правительства Зеленского; захватить столицу Киев, сделать это относительно быстро; продвинуться от российской границы вплоть до Днепра, сделать это за короткое время, возможно, четыре-шесть недель; а затем также перекрыть выход Украины к морю, к Азовскому морю, обеспечив Херсон и Одессу", — отметил военный.

Американский генерал подчеркнул, что достичь задуманного российским захватчикам не удалось. По его словам, тогда президент РФ Владимир Путин изменил курс на укрепление контроля над уже оккупированными регионами, перебросил армию на юг и восток Украины.

"И здесь он также потерпел неудачу", — сказал Милли.

Он озвучил один из вероятных результатов контрнаступления ВСУ — разрушение российской линии фронта по всем направлениям, вспомнив события Первой мировой войны.

"Однако я считаю, что вероятность того, что любая сторона достигнет своих политических целей — война связана с политикой исключительно с помощью военных средств — я считаю, что это будет очень трудно, очень сложно", — заявил генерал.

По мнению военного США, рациональные россияне в конце концов должны осознать, что "стоимость превышает выгоду" и пришло время для шагов в направлении переговоров. Однако он отметил, что на это осознание может потребоваться от нескольких месяцев до двух лет.

"Я не знаю, когда Путин будет готов это сделать, но в определенный момент, если он рациональный, ему нужно это сделать. Он мог бы сделать это сегодня вечером, он мог закончить войну этой ночью. Конечно, он имеет внутренние политические ограничения российской политики. Но им придется это понять, потому что они не победят", — констатировал Милли.

Напомним, также Марк Милли прокомментировал контрнаступление ВСУ. Он сказал, что потенциал украинских сил значительно возрос, и к этому причастны страны НАТО и ЕС.

Также генерал США озвучил прогноз по срокам завершения войны. По его мнению, Украина не сможет реализовать свои цели, и война все еще будет продолжаться в 2024 году.