"Вони не переможуть": Путін буде змушений почати переговори, — генерал США

На думку американського генерала Марка Міллі, "раціональні" росіяни мають усвідомити необхідність переговорів протягом двох років. Він пояснив, що РФ зазнала невдачі у досягненні своїх цілей на війні.

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Росія провалила свої стратегічні цілі у війні на території в Україні та буде змушена домовлятись. Про це заявив голова Комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Марк Міллі в інтерв'ю Foreign Affairs, опублікованому 2 травня.

"Однією з їхніх стратегічних цілей було повалення уряду Зеленського; захопити столицю Київ, зробити це відносно швидко; просунутися від російського кордону аж до Дніпра, зробити це за короткий час, можливо, чотири-шість тижнів; а потім також перекрити вихід України до моря, до Азовського моря, забезпечивши Херсон та Одесу", — зазначив військовий.

Американський генерал підкреслив, що досягти задуманого російським загарбникам не вдалося. За його словами, тоді президент РФ Володимир Путін змінив курс на зміцнення контролю над вже окупованими регіонами, перекинув армію на південь та схід України.

"І тут він також зазнав невдачі", — сказав Міллі.

Він озвучив один з ймовірних результатів контрнаступу ЗСУ — руйнування російської лінії фронту по всіх напрямках, згадавши події Першої світової війни.

"Однак я вважаю, що ймовірність того, що будь-яка сторона досягне своїх політичних цілей — війна пов’язана з політикою виключно за допомогою військових засобів — я вважаю, що це буде дуже важко, дуже складно", — заявив генерал.

На думку військового США, раціональні росіяни врешті решт мають усвідомити, що "вартість перевищує вигоду" та настав час для кроків у напрямку переговорів. Однак він наголосив, що на це усвідомлення може потребуватись від кількох місяців до двох років.

"Я не знаю, коли Путін буде готовий це зробити, але в певний момент, якщо він раціональний, йому потрібно це зробити. Він міг би зробити це сьогодні ввечері, він міг закінчити війну цієї ночі. Звичайно, він має внутрішні політичні обмеження російської політики. Але їм доведеться це зрозуміти, тому що вони не переможуть", — констатував Міллі.

Нагадаємо, також Марк Міллі прокоментував контрнаступ ЗСУ. Він сказав, що потенціал українських сил значно зріс, і до цього причетні країни НАТО та ЄС.

Також генерал США озвучив прогноз щодо термінів завершення війни. На його думку, Україна не зможе реалізувати свої цілі та війна все ще триватиме у 2024 році.