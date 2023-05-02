Не цього року: генерал США розповів, коли в Україні закінчаться бойові дії

На думку американського генерала Марка Міллі, не варто чекати закінчення бойових дій цьогоріч,тому що як ЗСУ, так і російські військові зараз зазнають значних труднощів на полі бою.

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Війна в Україні не закінчиться цього року і триватиме у 2024 році. Таку думку висловив голова Комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Марк Міллі в інтерв'ю журналу Foreign Affairs, опублікованому у вівторок, 2 травня.

"Конфлікт в Україні навряд чи завершиться цього року, Київ не зможе реалізувати свої політичні цілі за цей час", — вважає американський генерал.

Якщо Україна і намагатиметься досягти своєї мети до 31 грудня 2023 року, то до цього потрібно буде докласти дуже багато зусиль, оскільки ситуація на фронті залишається важкою.

Марк Міллі також висловив думку, що Україні краще спрямувати сили на те, щоб уникнути переростання російсько-української війни у глобальний конфлікт.

"Росія не хоче війни з НАТО чи США, а НАТО і США не хочуть війни з Росією. Тож у цьому всі зацікавлені, і Україна точно не хоче такого масштабу війни на своїй території. Тож на користь усіх не нагнітати обстановку", — сказав в інтерв'ю медіа генерал.

Нагадаємо, 2 травня в МВС розповіли, що чекає на Україну після перемоги. Профільні міністерства розпочали роботу над документом під кодовою назвою "Безпечна країна", в якому йдеться про те, як житимуть українці після закінчення російсько-української війни.

Крім того, 1 березня в Пентагоні розповіли, коли в Україні закінчиться війна. У Міноборони США не можуть поки що дати остаточний прогноз того, коли завершаться бойові дії в Україні. В уряді називають різні терміни, починаючи із шести місяців і закінчуючи трьома роками.