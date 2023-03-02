Виявилася затяжнішою: в Пентагоні розповіли, коли в Україні закінчиться війна

У Пентагоні не можуть поки що дати остаточний прогноз того, коли завершуватимуться бойові дії в Україні. В уряді називають різні дати, починаючи з шести місяців і закінчуючи трьома роками.

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Війна в Україні може завершитися лише за два роки. Таку думку висловила міністерка армії США Крістін Вормут, виступаючи в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень у понеділок, 1 березня.

"Думаю, що війна в Україні завершиться сама собою наступного року чи за два роки", — сказала Вормут.

Такий прогноз, на думку міністерки армії США, пов'язаний із тим, що Росія досі не використала значної частини своїх військово-повітряних в військово-морських сил, а також можливостей у кіберсередовищі.

Вона наголосила, що бойові дії виявилися затяжнішими, ніж можна було припустити.

"Ми були б безрозсудними, якби не турбувалися про нявні військові можливості (противника, — ред.)", — додала Вормут.

Зі свого боку, заступник міністра оборони США Колін Каль на слуханнях у Палаті представників із військової підтримки України з боку США заявив, що війна в Україні може закінчитися як через шість місяців, так і через два-три роки.

"Це (спрогнозувати строки завершення бойових дій в Україні, — ред.) складно, тому що ми не знаємо точної траєкторії розвитку конфлікту", — сказав Каль.

Водночас він висловив сподівання на підтримку конгресу у фінансуванні технічної допомоги ЗСУ навіть із урахуванням песимістичних оцінок тривалості конфлікту.

Нагадаємо, що Росія за рік війни втратила в Україні більше солдатів, ніж у всіх конфліктах після Другої світової війни. Про це йдеться в доповіді американського Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS). За їхньою інформацією, під час війни в Афганістані Радянський Союз втрачав близько 130 бійців на місяць, а Росія в Україні — щонайменше 5 тисяч.

Фокус також писав про те, що Росія втратила в Україні майже 10 тисяч одиниць військової техніки. За словами аналітиків, російські сили втратили в Україні 1782 танки, 2135 БМП, 299 БТР, 349 установок самохідної артилерії, 178 РСЗВ, 2311 вантажівок і позашляховиків.