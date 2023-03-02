Оказалась более затяжной: в Пентагоне рассказали, когда в Украине закончится война

В Пентагоне не могут пока дать окончательный прогноз того, когда завершаться боевые действия в Украине. В правительстве называют разные строки, начиная с шести месяцев и заканчивая тремя годами.

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Война в Украине может завершиться только через два года. Такую точку зрения выразила министр армии США Кристин Вормут, выступая в Центре стратегических и международных исследований в понедельник, 1 марта.

"Думаю, что война в Украине завершится сама собой в следующий год или два", — сказала Вормут.

Такой прогноз по мнению министра армии США связан с тем, что Россия до сих пор не использовала значительную часть своих военно-воздушных и военно-морских сил, а также возможностей в киберсреде.

Она подчеркнула, что боевые действия оказались более затяжными, чем можно было предположить.

"Мы были бы безрассудными, если бы не беспокоились о существующих военных возможностях (противника, — ред.)", — добавила Вормут.

В свою очередь замминистра обороны США Колин Каль на слушаниях в Палате представителей по военной поддержке Украины со стороны США заявил, что война в Украине может закончиться как через шесть месяцев, так и через два-три года.

"Это (спрогнозировать строки завершения боевых действий в Украине, — ред.) сложно, потому что мы не знаем точной траектории развития конфликта", — сказал Каль.

При этом он выразил надежду на поддержку конгресса в финансировании технической помощи ВСУ даже с учетом пессимистических оценок длительности конфликта.

Напомним, Россия за год войны потеряла в Украине больше солдат, чем во всех конфликтах после Второй мировой войны. Об этом говорится в докладе американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS). По их информации, время войны в Афганистане Советский Союз терял около 130 бойцов в месяц, а Россия в Украине — минимум 5 тысяч.

Фокус также писал о том, что Россия потеряла в Украине почти 10 тысяч единиц военной техники. По словам аналитиков, российские силы потеряли в Украине 1782 танка, 2135 БМП, 299 БТР, 349 установок самоходной артиллерии, 178 РСЗО, 2311 грузовиков и внедорожников.