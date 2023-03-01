Россия за год войны потеряла в Украине больше солдат, чем во всех конфликтах после Второй мировой, — CSIS

Во время войны в Афганистане Советский Союз терял около 130 бойцов в месяц, а Россия в Украине — минимум 5 тысяч.

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Потери России в Украине всего за год превысили все войны, которые были после Второй мировой войны, однако Кремль останавливаться не собирается. Об этом говорится в докладе американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

По оценке экспертов, с 24 февраля 2022 года в так называемой "сво" погибло не менее 60-70 тысяч российских военных, а это в разы больше всех конфликтов, в которых принимали участие советская и российская армии после 1945 года. Если считать вместе с раненными, то ВС РФ лишились уже 200-250 тысяч человек личного состава. Сюда входят погибшие и раненые наемники ЧВК "Вагнер", сотрудники российских спецслужб, а также бойцы "народной милиции" самопровозглашенных "ЛДНР".

"Больше всего после окончания Второй Мировой войны российских/советских военных погибло в Афганистане (14-16 тысяч), Чечне (12-25 тысяч), а также до полномасштабного вторжения в Украину в ходе боев на Донбассе (6-7 тысяч)", — пишет CSIS.

Темпы, которыми растут потери оккупантов, также превышают все прошлые конфликты. В Чечне российские силы теряли от 95 до 185 человек в месяц, Советская армия в Афганистане — 130-145 человек. В Украине потери оккупантов составляют от 5 тысяч человек ежемесячно — и это самая настоящая война на истощение, отметили авторы доклада.

[ + – ] ВС РФ продолжают нести огромные потери в Украине Фото: CSIS

Напомним, 28 февраля портал The Economist писал, что танковый парк ВС РФ будет только сокращаться. В свое время СССР производил в месяц более 1000 танков. Теперь все заводы в России способны изготавливать и восстанавливать около 90 танков, тогда как ежемесячные потери составляют около 150 машин.