Заводы не спасают: танковый парк ВС РФ будет только сокращаться, – The Economist

В свое время СССР производил в месяц более 1000 танков. Теперь все заводы в РФ способны изготавливать и восстанавливать около 90 танков, тогда как ежемесячные потери составляют около 150 машин.

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РФ понесла огромные потери в бронетехнике, которые исчисляются 1700+ единицами. Промышленность страны не способна восполнять ежемесячные потери в ходе вторжения в Украину. Об этом сообщает The Economist.

В ходе Второй мировой войны Германия уничтожала советские танки с феноменальной скоростью, пишут в издании. За время боев было уничтожено 80 000 танков, однако промышленность СССР позволила завершить войну с большим количеством танков, чем было в начале боевых действий.

Однако современные танки намного сложнее и дороже, поэтому их используют в гораздо меньшем количестве. В ходе полномасштабного вторжения РФ, как и Советский Союз, потеряла огромное количество танков. По данным украинского Генштаба, было уничтожено более 3250 танков. Блог Oryx зафиксировал уничтожение свыше 1700 потерь, а Международный институт стратегических исследований считает, что РФ потеряла около половины всего парка танков Т-72 — это основа бронетанковых войск.

[ + – ] Танк Т-72Б3, который предназначался для танкового биатлона

Утверждается, что российские танки не дают преимущества РФ для наступления против ВСУ. Они не способны провести масштабное наступление без достаточной поддержки брони. Украина же в последние недели получает основные боевые танки западных партнеров.

Сможет ли РФ возместить потерянные танки?

В издании отмечают, что советские заводы в 1940-е года производили более 1000 танков в месяц. Сейчас это делать гораздо сложнее. В танках используют множество приборов, по типу средств ночного видения, баллистические компьютеры и ряд других. Это делает танки более грозным оружием, но снижает скорость производства. В РФ остался только один танковый завод — "Уралвагонзавод", который был построен еще в 1930-х годах. Из-за огромных долгов, модернизация предприятия осложнена. В месяц завод способен производить всего 20 танков, потребность ВС РФ в 10 раз больше, сообщил источник изданию.

Поэтому в РФ начали снимать с хранения более старые танки — Т-72Б, Т-62 и другие. Т-72Б оснащают динамической защитой, цифровой связью и другой пушкой, что все равно делает его не таким боеспособным, как более новые версии. Восстанавливают танки с хранения три завода — 8 "Уралвагонзавод" в месяц и по 17 еще три предприятия.

Россия теряет около 150 танков каждый месяц, если брать за основу данные Oryx, а вместе со всеми мощностями способна производить и восстанавливать всего 90 машин. Нарастить производство сложно из-за санкций. В РФ начали даже использовать чипы от посудомоечных машин и холодильников в военной технике.

Вместе с тем в издании отмечают, что на Западе и в Украине ситуация тоже не самая лучшая. Харьковский бронетанковый завод разрушен. В США способны производить 15 танков в месяц, а в других странах на Западе ситуация такая же или хуже. Поэтому Украине больше передают советских машин, чем западных. В итоге в издании пишут, что продолжающаяся война приведет к тому, что танковый парк РФ будет только сокращаться несмотря на попытки нарастить производство.

Напомним, 28 февраля боец 79-й бригады ДШВ уничтожил 5 танков и 3 БМП в ходе одной атаки ВС РФ.

27 февраля в Польше анонсировали поставку 60 танков PT-91 Twardy и 10 танков Leopard 2. Нужно завершить обучение украинских бойцов.