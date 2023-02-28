5 танков и 3 БМП: боец 79-й бригады за бой уничтожил 8 единиц бронетехники ВС РФ (видео)

Российские оккупанты пытались массово штурмовать Марьинку. Украинскому десантнику помог уничтожать технику врага американский ПТРК Javelin.

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Военнослужащий 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады в ходе обороны Марьинки уничтожил 8 единиц бронетехники. Об этом сообщает пресс-служба командования Десантно-штурмовых войск ВСУ в Фейсбуке.

В районе Марьинки боец николаевской бригады уничтожил 8 единиц российской бронетехники. Отмечается, что российские войска начали массовый штурм украинских позиций. Для этого задействовали более 10 единиц бронетехники. По задумке оккупантов, бронекулак должен был прорвать оборону украинских десантников, чтобы зайти защитникам Марьинки с фланга.

В командовании отмечают, что маневрируя и постоянно меняя огневые позиции, военнослужащий противотанкового резерва смог уничтожить 8 единиц бронетехники — 5 танков и 3 БМП. Удары по российской технике наносились из американского противотанкового ракетного комплекса Javelin.

Остаточно артиллерия 79-й бригады нанесла огневое поражение по другой бронетехнике. В итоге было уничтожено еще 4 БМП. Вражескую пехоту ликвидировали украинские бойцы из стрелкового оружия. Десантники ВСУ заставили отступать.

Напомним, 23 февраля в ВСУ заявили, что ВС РФ потеряли более 120 солдат и 14 танков за день штурма под Угледаром и Марьинкой.

9 февраля сообщалось, что 79-я бригада ВСУ заставила бежать ВС РФ, бросая оружие и раненых.