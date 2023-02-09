Оккупанты сбежали, бросив оружие, после встречи с десантниками ВСУ под Марьинкой

Украинские защитники выманили российских оккупантов на пристрелянный участок и устроили им "огневой мешок". Убегая те растеряли оружие и раненых товарищей.

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Российским оккупантам изрядно досталось от ВСУ в районе Марьинки Донецкой области. Украинские десантники устроили им ловушку, а затем уничтожили. Об этом сообщает пресс-служба 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Так, десантники 79-й ОДШБр заставили российских оккупантов бежать, бросив оружие и раненых. Противник силами взвода пехоты попытался незаметно подойти к позициям украинских защитников со стороны лесопосадки, чтобы захватить их штурмом. Впрочем, вражескую группу вовремя заметили операторы дронов.

"Командиром десантного подразделения было принято решение немного подпустить штурмовое подразделение оккупантов, чтобы тот вышел на хорошо пристреленный участок. По сути, противнику был заранее подготовлен "огневый мешок". Когда вражеская пехота зашла в определенное место, десантники открыли по ней прицельный и пулеметов", — говорится в сообщении.

После ударов от украинских защитников уцелевшие оккупанты вынуждены были бежать, сверкая пятками. Убегая, они растеряли оружие и раненых товарищей.

Ранее Фокус сообщал со ссылкой на слова главы Луганской ОВА, что российские оккупанты пытаются прорвать оборону украинских защитников в Луганской области в районе Кременной. Для этого они увеличили интенсивность обстрелов украинских позиций.

Также Сергей Гайдай сообщил, что в Луганской области враг атакует подразделения Сил обороны небольшими группами, переодевшись в украинский пиксель.