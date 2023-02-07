Российские оккупанты в Луганской области штурмуют позиции ВСУ в украинском пикселе, — Гайдай

Российские захватчики маскируются под украинскую пехоту и пытаются зайти небольшими группами. Украинские защитники следят за ситуацией.

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В Луганской области фиксируются случаи, когда российские оккупанты переодеваются в украинскую форму и идут на штурм позиций Сил обороны. Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, подобные случаи фиксируются по нескольким направлениям. В частности, убитых оккупантов в украинском пикселе находят вблизи Белогоровки и на Сватовско-Кременском направлении.

"Россиянам плевать на Женевские конвенции. Такую тактику используют на нескольких направлениях. Были определенные подразделения, после того как их зачистили, украинские защитники находили их одетыми в украинский пиксель", — рассказал Гайдай.

Он добавил, что по такой схеме обмана оккупанты работают небольшими группами по 5-6 человек, пытаясь зайти на украинские позиции с разных сторон.

"Украинские защитники постоянно на страже. Они контролируют ситуацию и четко понимают, кто направо, а кто налево. Эти моменты с переодеванием у россиян не проходят. Подобные факты по всей линии фронта происходят", — сказал глава ОВА.

Напомним, 9 января глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что в уничтоженном оккупантами селе Новоселовское российский снайпер убил последнюю мирную жительницу.

5 января Гайдай рассказывал, что Силы обороны закрепились в Белогоровке. По его словам, деоккупация Луганской области проходит не быстро, поскольку в этом районе много личного состава и техники ВС РФ.