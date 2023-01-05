ВСУ закрепились в Белогоровке и освобождают Луганскую область со стороны Харькова, — Гайдай

По словам главы Луганской ОВА, деоккупация региона осуществляется не быстро, поскольку в этом районе много личного состава и техники ВС РФ. Однако после освобождения Кременной и Сватово ВСУ смогут добиваться результатов намного быстрее.

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Вооруженные силы Украины закрепили свои позиции в Белогоровке Луганской области, а со стороны Харьковского направления шаг за шагом освобождают территорию. Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

По его словам, деоккупация Луганской области осуществляется не быстро, потому что в этом районе огромное скопление личного состава, техники российских войск. Кроме того, оккупанты все заминировали.

Гайдай также рассказал, что когда ВС РФ увидели, что проигрывают ВСУ в направлении города Кременная, то перебросили туда дополнительные силы и средства из числа мобилизированных россиян и завербованных заключенных.

Глава Луганской ОВА добавил, что с приходом морозов и промерзанием земли активизируется тяжелая техника как ВСУ, так и ВС РФ, что позволит им маневрировать.

Он также рассказал, что после деоккупации Кременной и Сватово россияне попытаются удержать Старобельск. Однако территория до этого населенного пункта состоит из сел и там негде будет закрепиться оккупантам. Поэтому украинские военные могут иметь успех намного быстрее.

Кроме того, россияне не смогут использовать Северодонецк и Рубежное в качестве оборонительных крепостей из-за значительного разрушения.

"Но не забываем, что есть линия обороны, которая выстраивалась с 2014 года — так называемая линия разграничения. Там очень укрепленные позиции у оккупантов, поэтому не будет легко освобождать Луганскую область", — сказал Сергей Гайдай.

Напомним, 3 января глава Луганской ОВА рассказал, что ВСУ выходят на трассу между Кременной и Сватово. По его словам, автомобильное сообщение находится под огневым контролем армии Украины.

28 декабря разведка Британии сообщала, что РФ укрепляет оборону в районе Кременной и попытается удержать фронт. Специалисты считают, что этот район имеет логистическое значение для фронта на Донбассе, а Кременная является важным городом в Луганской области.