РФ укрепляет оборону в районе Кременной и попытается удержать фронт, — разведка Британии

Специалисты считают, что этот район имеет логистическое значение для фронта на Донбассе, а Кременная является важным городом в Луганской области.

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В последние дни Россия, вероятно, укрепила линию обороны в районе города Кременная Луганской области. Это направление фронта находится под постоянным давлением со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает разведка Великобритании в отчете за 28 декабря.

В ведомстве отмечают, что район Кременной был относительно уязвим в обороне ВС РФ с тех пор, как украинские войска освободили город Лиман Донецкой области.

Разведчики сообщают, что россияне построили новые обширные оборонительные сооружения на этом участке фронта. Вероятно, оккупанты будут уделать первоочередное внимание удержанию линии обороны здесь.

В Минобороны Британии считают, что этот район имеет логистическое значение для фронта на Донбассе, а Кременная является важным городом в Луганской области.

Напомним, 28 декабря аналитики из Института изучения войны писали, что российские войска потеряли опорный пункт возле Кременной. Кроме того, украинская армия перебрасывает в регион дополнительные силы.

27 декабря глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что РФ перебросила много резервов в район Кременной из-за страхов потерять город. По его словам, отход россиян из Кременной приведет к краху всей линии обороны Луганской области.

26 декабря Гайдай сообщил, что российское командование покинуло город и передислоцировалось в Рубежное.