Успехи ВСУ в Луганской области: войска РФ потеряли опорный пункт возле Кременной, – ISW

По данным Института изучения войны, украинская армия перебрасывает в регион дополнительные силы. Эксперты говорят об успешной атаке на 144-ю российскую мотострелковую дивизию и 254-й мотострелковый полк.

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Украинские военные добились значительных военных успехов в направлении "Сватово – Кременная" Луганской области, а также в Харьковской области. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 27 декабря.

Источники ISW рассказали об успешных атаках ВСУ на 144-ю мотострелковую дивизию и 254-й мотострелковый полк на участке "Сватово – Кременная".

Российские военные блогеры сообщили о взятии ВСУ опорного пункта ВС РФ возле Червонопоповки, в 5 километрах к северо-западу от Кременной. По оценке ISW, украинские силы продвигались в этом направлении с 23 декабря.

[ + – ] ВСУ взяли опорный пункт россиян возле Червонопоповки

Украинские военные могут перегруппировываться и перебрасывать подкрепления из Харьковской области для возобновления наступления на линии "Сватово – Кременная", отметили эксперты.

ВСУ также добились больших успехов на северо-востоке Украины. Глава Харьковской областной администрации (ОВА) Олег Синегубов 27 декабря заявил, что оккупанты контролируют 1,6% территории Харьковской области.

[ + – ] Войска России контролируют 1,6% территории Харьковской области

Армия Украины могла освободить Двуречную, Новомлынск и Таволжанку на северо-востоке Харьковской области, а также и Коломыйчиху в Луганской области, добавили в ISW.

Напомним, что в районе Кременной сейчас идут тяжелые бои. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай 27 декабря говорил о построении захватчиками мощной линии обороны и стягивании в регион резервных сил.

Глава Луганской ОВА 26 декабря говорил об отходе российского командования из Кременной в населенный пункт Рубежное. Гайдай обещал хорошие новости с данного участка фронта, ведь ВСУ имеют там хорошие позиции.

В отчете ISW за 2 декабря говорилось, что украинские военные продвигаются в районе Кременной, но россияне активно действуют под Бахмутом Донецкой области.