Бои за Донбасс: ВСУ пробиваются к Кременной, но отступают под Бахмутом, — ISW

Украинские войска находятся в считанных километрах от города Кременная, откуда будет прямой выход на Северодонецк. Тем временем, ВС РФ медленно продвигаются к Бахмуту.

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Вооруженные силы Украины развивают контрнаступление и продвигаются в районе города Кременная Луганской области. Американский Институт изучения войны проанализировал ситуацию за 2 декабря и представил отчет на официальном сайте.

Российский Telegram-канал War Gonzo, ссылаясь на командира батальона "Русский Легион", сообщил, что ВСУ ввели в бой дополнительный силы и добились "ограниченного успеха", продвинувшись на линии столкновения южнее Кременной и вышли к окраинам села Червонопоповка (расположено в 10 км от Кременной). Он добавил, что украинские войска наступают по всей линии фронта в районе трассы Кременная-Сватово, пытаясь развить свой успех.

[ + – ] Карта боевых действий в Харьковской и Луганской областях Фото: Institute for the study of war

Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай заявил СМИ, что подразделения ВСУ подобрались очень близко к Кременной, в том числе побывали на подстанции, расположенной в нескольких километрах от города. Руководитель ОВА добавил, что продвижению войск Украины способствует похолодание: грязь замерзла, поэтому тяжелая техника может проехать по ней дальше.

"Россияне понимают, что Кременную им не удержать. Рубежное оттуда очень близко", — отметил Сергей Гайдай.

Тем временем Генеральный штаб ВСУ сообщил, что 2 декабря украинские силы отразили атаки ВС РФ в районе Червонопопки и Белогоровки (в 12 км от Кременной), а также под Новоселовским и Стельмаховкой, расположенных примерно в 18 км от Сватово. Однако кадры, опубликованные 2 декабря, говорят о том, что ВС РФ восстановили позиции в Новоселовском. Государственные СМИ РФ утверждают, что армия России заняла поселок и выбивают последние украинские силы.

Министерство обороны России, в свою очередь, утверждает, что российские войска отбили наступление трех украинских ротных тактических групп в районе Червонопоповки. Российские источники утверждали, что российские войска отражали атаки украинских войск на Котляровку (примерно в 29 км к северо-западу от Сватово) и Куземовку восточнее Новоселовского.

Активные боевые действия ведутся в районе Бахмута Донецкой области, и россияне несколько продвинулись в этом направлении, что подтверждают кадры с места происшествий. Согласно заявлению Генштаба ВСУ, украинские силы отражали атаки российских войск в районе Бахмута, в 26 км к северо-востоку в районе Вымка и в 14 км к югу города в районах Опытного, Кищевки, и Курдюмовки.

Российский военкор Юрий Котенок, ссылаясь на военного эксперта Бориса Рожкина, пишет в Telegram, что украинские силы проводят разведку в районе Клищевки и что возле населенного пункта продолжаются боевые действия, несмотря на заявления о полной оккупации населенного пункта российскими войсками. Российский канал "Рыбарь" заявил, что войска РФ продвигаются в районе Спирне (в пределах 30 км к северо-востоку от Бахмута) и не позволяют украинским войскам перебрасывать подразделения на передовые позиции в этом районе. Российские блоггеры отмечают, будто украинские силы перебрасывают части из Запорожской области в район Бахмута, и предположили, что это означает, что украинские силы столкнулись с критической ситуацией на этом участке фронта.

[ + – ] Карта боевых действий в районе Бахмута Фото: Institute for the study of war

Оперативная группировка Объединенных сил Украины опубликовала в Facebook интервью с украинским военным, который рассказал об очень тяжелых условиях в районе Бахмута. По его словам, российские войска продолжают наступать в этом направлении, несмотря на потери. Аналитики ISW предположили, что россияне могут взять Бахмут, однако для захвата города ограниченного оперативного значения им придется потратить слишком много ресурсов.

Ранее писали, почему Бахмут стал самой горячей точкой на восточном фронте Украины. Сейчас возле горда идут позиционные боевые действия, и обе стороны несут большие потери.