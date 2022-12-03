Бої за Донбас: ЗСУ пробиваються до Кремінної, але відступають під Бахмутом, — ISW

Українські війська знаходяться за лічені кілометри від міста Кремінна, звідки буде прямий вихід на Сєвєродонецьк. Тим часом ЗС РФ повільно просувається до Бахмута.

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Збройні сили України розвивають контрнаступ та просуваються в районі міста Кремінна Луганської області. Американський Інститут вивчення війни проаналізував ситуацію за 2 грудня і подав звіт на офіційному сайті.

Російський Telegram-канал War Gonzo, посилаючись на командира батальйону "Російський Легіон", повідомив, що ЗСУ ввели в бій додатковий сили і домоглися "обмеженого успіху", просунувшись на лінії зіткнення на південь від Кремінної і вийшли до околиць села Червонопопівка (розташоване за 10 км від Кремінної). Він додав, що українські війська наступають по всій лінії фронту у районі траси Кремінна-Сватове, намагаючись розвинути свій успіх.

[ + – ] Карта бойових дій у Харківській та Луганській областях Фото: Institute for the study of war

Голова Луганської обласної адміністрації Сергій Гайдай заявив ЗМІ, що підрозділи ЗСУ підібралися дуже близько до Кремінної, зокрема побували на підстанції, розташованій за кілька кілометрів від міста. Керівник ОВА додав, що просуванню військ України сприяє похолодання: бруд замерз, тому важка техніка може проїхати по ньому далі.

"Росіяни розуміють, що Кремінну їм не втримати. Рубіжне звідти дуже близько", — зазначив Сергій Гайдай.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що 2 грудня українські сили відбили атаки ЗС РФ у районі Червонопопівки та Білогорівки (за 12 км від Кремінної), а також під Новоселівським та Стельмахівкою, розташованих приблизно за 18 км від Сватового. Проте кадри, опубліковані 2 грудня, говорять про те, що ЗС РФ поновила позиції в Новоселівському. Державні ЗМІ РФ стверджують, що армія Росії зайняла селище і вибиває останні українські сили.

Міністерство оборони Росії, зі свого боку, стверджує, що російські війська відбили наступ трьох українських ротних тактичних груп у районі Червонопопівки. Російські джерела стверджували, що російські війська відбивали атаки українських військ на Котлярівку (приблизно за 29 км на північний захід від Сватового) та Куземівку на схід від Новоселівського.

Активні бойові дії ведуться в районі Бахмута Донецької області, і росіяни дещо просунулися на цьому напрямку, що підтверджують кадри з місця подій. Згідно із заявою Генштабу ЗСУ, українські сили відбивали атаки російських військ у районі Бахмута, за 26 км на північний схід у районі Виїмки та за 14 км на південь міста в районах Досвідченого, Кліщіївки та Курдюмівки.

Російський військор Юрій Котенок, посилаючись на військового експерта Бориса Рожкіна, пише в Telegram, що українські сили проводять розвідку в районі Кліщіївки і що біля населеного пункту продовжуються бойові дії, незважаючи на заяви про повну окупацію населеного пункту російськими військами. Російський канал "Рибар" заявив, що війська РФ просуваються в районі Спірне (близько 30 км на північний схід від Бахмута) і не дозволяють українським військам перекидати підрозділи на передові позиції в цьому районі. Російські блогери наголошують, ніби українські сили перекидають частини із Запорізької області до району Бахмута, і припустили, що це означає, що українські сили зіткнулися з критичною ситуацією на цій ділянці фронту.

[ + – ] Карта бойових дій у районі Бахмута Фото: Institute for the study of war

Оперативне угруповання Об'єднаних сил України опублікувало у Facebook інтерв'ю з українським військовим, який розповів про дуже важкі умови в районі Бахмута. За його словами, російські війська продовжують наступати у цьому напрямі, незважаючи на втрати. Аналітики ISW припустили, що росіяни можуть взяти Бахмут, проте для захоплення міста обмеженого оперативного значення їм доведеться витратити надто багато ресурсів.

Раніше писали, чому Бахмут став найгарячішою точкою на східному фронті України. Зараз біля міста тривають позиційні бойові дії, і обидві сторони зазнають великих втрат.