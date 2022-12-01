Бахмут — фортеця. Чому це місто на Донбасі стало найгарячішою точкою на фронті

Відбувається не стабілізація фронту, йде позиційна війна. Найзапекліші бої — під Бахмутом.

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"Бахмут перетворився на нищівний вир для армій обох країн. Місяцями вони кидали велику кількість військ і техніки в бої поблизу міста, оскільки росіяни роблять відчайдушні спроби захопити місто, а українці — утримати його", — пише The New York Times.

Бахмут, а також Авдіївка в Донецькій області — найгарячіші точки на фронті. Протягом останнього тижня у районах цих населених пунктів армія РФ інтенсивно намагається наступати, кидаючи великі сили та ресурси. Росіяни заявляють, що українські захисники нібито опинилися в оточенні. У Генштабі України визнають: ситуація тяжка, але не критична. Про це говорять міжнародні експерти.

Бої за Бахмут тривають уже кілька місяців. У місті немає електрики, води та тепла. Практично не залишилося і неушкоджених житлових будинків. Українська сторона намагається евакуювати цивільних, які до останнього залишалися у місті, перебуваючи під постійним шквальним вогнем. У центрі б'є артилерія, на околицях чути автоматні черги. Всі ці місяці, а в останні тижні завзятіше, противник намагається оточити місто, взяти в кільце, а потім штурмувати. Українська армія намагається утримати Бахмут, щоб не відкривати вихід на Костянтинівку, Краматорськ, Слов'янськ та адміністративний кордон Донецької області.

ПВК "Вагнер" використовують як штурмовиків

"У Бахмуті йдуть запеклі бої з втратами. Росіяни кинули туди всі нові сили. Вони тиснуть особовим складом. Справа в тому, що в регіоні останнім часом стояв сильний туман, за таких умов піднімати безпілотники, коригувати вогонь артилерії складно. Тому артилерія по обидва боки практично мовчала. Але через перевагу росіян у живій силі, вони намагаються просуватися вперед. Ідуть хвилями. Наші йдуть на інші позиції. Скільки це триватиме, сказати складно. Коли кожен наступ противника покривався вогнем, було легше. В останні ж дні противник підходив на відстань ближнього бою. Починаються фактично вуличні бої. Донбас весь урбанізований, там незрозуміло, де закінчується Бахмут, а де починаються невеликі селища, які при Бахмуті. "Вагнерівцям", "чмобікам" вдається зачепитися за міську забудову. Тому їх наступ уже не залежить від погоди та швидкості доставки боєприпасів. Якщо на інших напрямках від цього залежить все критично, то там ні”, — каже Фокусу військовий експерт Михайло Жирохов.

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За таких умов армія РФ зазнає великих втрат. Хтось стверджує, що земля усіяна трупами мобілізованих росіян. Щоправда, як каже експерт, Росія ці втрати здатна швидко відновлювати — мобілізованих там не рахують. Також там діють сили ПВК "Вагнер". Вони йдуть з боку не лише окупованої Донецької області, а й Луганської — Попасної.

"Вагнер" використовують як штурмовиків, вони краще підготовлені. "Вагнерівці" захоплюють позиції, а після них заходять мобілізовані", — уточнює експерт.

В очікуванні нової техніки

Поліпшити позиції української армії може перекидання в район нових, свіжих підрозділів і використання нової, західного зразка, техніки.

"Нам потрібні додаткові бронемашини, запасні частини до наявних. До радянських танків уже запчастин практично не залишилося — поляки, македонці, словаки віддали все, що в них було, — наголошує Михайло Жирохов. — Тому настільки важливі поставки зразків західної бронетехніки. Думаю, рішення вже ухвалено, але процес гальмує західна бюрократія. Хоча можна звернути увагу, що німці передають Україні танкові тягачі. І вже не вперше, і не вдруге. Усі вони за тактико-технічним характеристикам призначені не для радянських зразків техніки, а західних".

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Осінні прориви: Україна та майбутнє наступального маневру

Але під Бахмутом та Авдіївкою кажуть, що часу чекати не так багато. Тому можна припустити, що можливий відхід із Бахмута, як свого часу із Сєвєродонецька та Лисичанська. І це не поразка, а необхідність, щоб зберегти особовий склад і наявну техніку.

"Бої можуть продовжуватися довго, але безрезультатно, як за часів Першої світової війни. Це війна на виснаження. Щоб утримати Бахмут, доведеться кидати нові резерви, і втрачати можливість наступальних дій згодом. Україна має менший мобілізаційний ресурс, ми повинні воювати більш ефективно. Вихід із Бахмута буде можливістю для перегрупування і збереження сил, щоб наступати навесні", — пояснює Жирохов.

Бахмут для росіян є важливим і тому, що вони хочуть максимально виснажити українські ресурси.

І росіяни продовжуватимуть штурмувати і Бахмут, і Авдіївку. Вони не мають іншого вибору. Цілі "спеціальної операції" Кремль звузив до адміністративних кордонів Донецької області. Ці райони, як там вважають, місця, де росіяни можуть продавити українську оборону. Вони намагалися і намагаються наступати під Вугледаром, але безрезультатно — там українська армія контролює ситуацію. Намагалися ще на кількох напрямках, але зупинилися на двох і тиснуть до упору. Для них підійти до Бахмута — це єдиний шанс відрапортувати про успіх.

Бажання повідомити про перемогу Путіну

У росіян за останні місяці немає в їхньому розумінні гучних перемог, а лише поразки. Згадаймо відступ із Харківської області, втрату правобережжя Херсонської. А на внутрішньому ринку, пропагандистських каналах, вони хотіли б показати росіянам перемогу, тому для них настільки важливий Бахмут. І тому в наступі на Бахмут бере участь ПВК "Вагнер", а те, що там відбувається, особисто коментує російський олігарх Євген Пригожин, власник приватної військової компанії. Схоже, він хоче показати президенту РФ Володимиру Путіну, що він, на відміну від командувача російської армії в Україні Сергія Суровікіна, якого Пригожин раніше критикував, може перемагати.

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Необхідністю подати новини про перемогу можна пояснити і те, що росіяни почали називати населені пункти, які нібито захопили "вагнерівці". Вони говорять про Курдюмівку, Кліщіївку, Андріївку, Зеленопілля, Спірне.

"Якщо врахувати повідомлення Генштабу України, то можна сказати, що після неймовірних втрат ворог має обмежений тактичний успіх, хіба що в селищі Озерянівка, що за 15 км на південний захід від Бахмута. Але це позиційна війна, і в цій зоні за шість місяців ситуація нагадує гойдалку, коли противник зупиняється, його накриває вогнем, і він зазнає втрат. А потім ми відбиваємо назад позиції, де ворог просунувся на нашу територію. Думаю, що так буде й надалі", — зазначає директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

Аналітики американського Інституту вивчення війни переконані, що російські війська досягли лише незначних успіхів на південь від Бахмута. І вони не свідчать про неминуче оточення міста російськими військами. Водночас, поки у відкритих джерелах немає жодних доказів, які б підтверджували заяви окупантів про захоплення заявлених населених пунктів.

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