Осінні прориви: Україна та майбутнє наступального маневру

Ні дрібна та вразлива, ні глибока та міцна оборона не є універсальними характеристиками сучасної війни. Російсько-українська війна має історичні подібності з битвами, що відбувалися у ХХ столітті, але має й свої разючі відмінності.

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Від редакції. Це — перша з двох статей, присвячених сучасним проблемам наступального маневру на основі спостережень за перебігом війни в Україні та її наслідків для армії США.

Фокус переклав першу з двох статей Стівена Біддла про майбутнє українського контрнаступу.

Протягом кількох місяців аналітика про Україну була зосереджена на тому, що нові технології передбачають настання ери домінування оборони у війні.

Наступ Росії на Київ провалився. Наступ на Одесу зупинився далеко від міста. Наступ на сході України зупинився. Довгоочікуваний контрнаступ України на півдні досяг обмеженого успіху, а міністр оборони України заявив, що Україна не має матеріальних засобів для великомасштабного наступу. Весняні та літні інтенсивні бої практично не призвели до значних змін контрольованих територій.

Багато хто сприйняв цю картину як провісника глибоких змін у військовій справі. З цієї точки зору, танки, пілотовані літаки, надводні військові кораблі та масовані піхотні з'єднання тепер були просто великими, повільними мішенями для невеликої, дешевої та точної зброї. На думку аналітиків, зі зростанням точності та летальності зброї сконцентровані формування, які діють на відкритій місцевості, більше не здатні протриматися досить довго, щоб подолати позиції противника. Раптовість стала неможливою в умовах далекого спостереження за допомогою безпілотників та бортових радарів.

Отже, прорив став недосяжним, яке розвиток практично неможливим. Багато хто стверджував, що в XXI столітті такі види широкомасштабних, рішучих наступальних маневрів, як завоювання німцями Франції в 1940 році, Шестиденна війна 1967 року або операція "Буря в пустелі" в 1991 році, пішли в минуле.

[ + – ] Аналітики вважали, що у сучасній війні раптовий прорив неможливий. Однак ЗСУ довели протилежне Фото: Генштаб ЗСУ

Нині цей аналіз видається передчасним. Внаслідок вересневого контрнаступу України в Харкові менш ніж за два тижні було відвойовано понад 6 тисяч квадратних кілометрів території, що утримується Росією. За Харковом були значні українські успіхи на півночі Херсона на початку жовтня і захоплення решти області на захід від Дніпра в середині листопада. Танки та інша бронетехніка відіграли важливу роль в обох наступах і подальші успіхи виглядають цілком ймовірними. Така радикальна зміна на полі бою підштовхнула президента Росії Володимира Путіна до політично ризикованої часткової мобілізації. Останні події, безумовно, здаються несумісними з очікуваннями епохальних змін у високотехнологічній ері домінування оборони.

Що ж насправді відбувається в Україні та що означають ці результати для майбутнього, а також для оборонного планування у США та інших країнах?

Звісно, необхідно набратися терпіння. Як літній глухий кут, так і осінні прориви здивували багатьох, а в запасі можуть бути ще сюрпризи. У цій війні застосовується багато нових технологій, і обидві сторони швидко навчаються та адаптуються. Тому висновки, зроблені зараз, у розпал бойових дій, завжди мають бути попередніми та орієнтовними.

Але загальне сприйняття все одно закладається швидко, тому аналітикам важливо формувати його якнайточніше, поки події ще розгортаються. На даний момент вже можна припустити, що наступальний маневр не мертвий. Аналітичні моделі, які ми бачили досі, набагато більше нагадують про минуле, ніж про будь-які революційні перетворення. Відповідно, політичні рецепти є теж передчасними: заклики до виведення танків з експлуатації на користь безпілотників або перегляду військової доктрини, щоб уникнути наступальних дій, погано узгоджуються з реальною картиною бойових дій, що спостерігаються на сьогодні в Україні.

Російсько-українська війна. Відмінності у застосуванні сил

З початку війни ця модель складається як з успішного наступу, так і з успішної оборони. Початкове вторгнення Росії було виконано погано у багатьох відношеннях, проте менш ніж за місяць вона захопила понад 110 тисяч квадратних кілометрів території. Контрнаступ України під Києвом відвоював понад 50 тисяч квадратних кілометрів у березні та на початку квітня. Потім лінії фронту здебільшого стабілізувалися, попри сильний наступальний тиск Росії наприкінці весни та влітку до осінніх контрнаступів України. Але якщо харківський контрнаступ у вересні швидко прорвався і витіснив росіян з великої частини східного театру воєнних дій за кілька днів, то херсонський контрнаступ України досяг лише обмеженого прогресу протягом місяця, попри значні зусилля та втрати українців.

Ці варіації важко співвіднести з якоюсь технологічно обумовленою епохою. Все це — і прориви, і безвихідь — відбувалося за допомогою невеликої, дешевої та точної зброї XXI століття. Танки відігравали помітну роль як у проривах, так і в безвихідних ситуаціях.

[ + – ] Танки продовжують відігравати важливу роль у Російсько-українській війні Фото: АрміяInform

Реальна різниця, мабуть, полягала у значних відмінностях у застосуванні сил на тактичному та оперативному рівні у поєднанні з масовою мобілізацією українських резервістів, лише деякі з яких були озброєні високоточною зброєю. Оборона, яка спочатку була недостатньо укомплектована (на північному фронті України) або неглибока та недостатньо підготовлена (на південному фронті України), дозволила нападникам швидко просунутися вперед. Росіяни, які спочатку пожертвували безпекою заради швидкості, рухалися в колонах, випереджаючи власну логістику і зазнаючи важких втрат, що згодом зробило їхні розтягнуті позиції вразливими для контратак.

І навпаки, глибокі та добре підготовлені оборонні споруди, такі як позиції України на сході, були набагато менш вразливими і могли бути відтиснені лише за допомогою обережного наступу з потужною вогневою підтримкою. Оскільки українська мобілізація створила досить велику армію, щоб заповнити проломи і скласти значний резерв, нечисленні російські сили вторгнення були змушені зайняти оборонні позиції в Херсоні та Харкові, щоб розподілити сили, що бракують. Вони воліли захищати глибокі, підготовлені позиції в Херсоні своїми найкращими підрозділами та піти на ризик у Харкові з більш слабкою, непідкріпленою обороною, укомплектованою менш якісними підрозділами, продовжуючи повільний наступ на виснаження у напрямку Бахмута.

[ + – ] ЗС РФ воліли захищати глибокі, підготовлені позиції в Херсоні своїми найкращими підрозділами та піти на ризик у Харкові з слабшою, непідкріпленою обороною

Результатом стало повільне просування росіян під Бахмутом та українців під Херсоном, але водночас прорив і швидке просування українців під Харковом. Вразливість російської логістики на західному березі Дніпра у Херсоні сприяла українському поступу на початку жовтня та падінню міста Херсона у листопаді. Але протягом усього часу жодній з сторін не вдавалося швидко просунутися вперед або здійснити чисті прориви проти глибокої, підготовленої, добре мотивованої оборони, яка підтримується значними резервами та надійними лініями постачання.

Навпаки, обидві сторони змогли набагато швидше просунутися проти неглибокої оборони без значних резервів за спиною, особливо в тих випадках, коли оборонцям не вистачало прихильності до справи, за яку вони билися, і коли лінії постачання було неможливо забезпечити.

Війна в Україні та повторення уроків з історії сухопутних воєн

Це не має дивувати. Фактично, у цьому полягає сучасна історія сухопутної війни. Принаймні, з 1917 року було дуже важко прорвати правильно забезпечену оборону, розташовану в глибині території, підтримувану оперативними резервами і підготовлену прихованими та замаскованими передовими позиціями (особливо через відсутність переваги у повітрі). Ця комбінація створила великий окопний глухий кут на Західному фронті у Першій світовій війні.

Але закономірність збереглася після цього. У народній уяві Друга світова війна замінила окопний глухий кут війною маневрів. Однак наступи в середині і наприкінці війни проти правильно підготовленої оборони зазвичай призводили до результатів, які менше були схожі на бліцкриг і більше на повільний, дорогий, бурячий наступ під час Стоденної наступальної операції 1918 року. Концентровані, важкі бронетанкові атаки на лінію Марет у 1943 році, Курськ у 1943 році, операції Епсом, Гудвуд чи Маркет Гарден у 1944 році, лінія Зігфріда у 1944 році чи Готська лінія у 1944-45 роках — всі вони не привели дошвидких проривів і перетворилися у кращому разі на повільні, методичні провали, а в гіршому — на "смертельні прогулянки бронетанкових дивізій" (як охарактеризував Гудвуд історик Олександр Маккі).

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Ця тенденція не закінчилася і після 1945 року. Іракські бронетанкові наступи вповільнилися проти навіть помірно глибокої іранської оборони в Хоррамшахрі та Абадані у 1980-81 роках, а іранські наступи не змогли прорвати підготовлену іракську оборону на глибину у Басрі 1987 року. Зовсім недавно, в 1999 році, в битві при Цороні між Ефіопією і Еритреєю, під час вторгнення Ізраїлю до Південного Лівану в 2006 році і під час вторгнення Грузії в Південну Осетію в 2008 році, спостерігалася схожа картина, коли механізовані наступальні операції повільно просувалися вперед, зіштовхуючись з глибокою, підготовленою обороною.

Звісно, з 1917 року траплялися й яскраві успіхи наступу. Німецьке вторгнення до Франції 1940 року за місяць вибило французів з Другої світової війни. Вторгнення німців до Радянського Союзу у 1941 році знищило понад 100 радянських дивізій і просунулося до воріт Москви за один сезон. Операція "Кобра" в 1944 році прорвала німецькі лінії і за місяць відвоювала більшу частину метрополії. Ізраїльське вторгнення на Синайський півострів у 1967 році завершилося лише за шість днів. Американський контрнаступ у межах операції "Буря в пустелі" у 1991 році витіснив іракців з Кувейту за 100 годин наземних боїв. Наступ азербайджанських військ у Нагірному Карабаху у 2020 році витіснив вірменів з долини річки Арас менш ніж за два місяці.

Застосування сил та результати бойових дій

Але ця закономірність не свідчить про якийсь епохальний перехід від переваги тих, хто обороняються, в Першій світовій війні, до переваги тих, хто наступають, у Другій світовій війні і до якоїсь нової ери оборони, яка чекає нас у XXI столітті. Навпаки, як я стверджую у своїй книзі Military Power: Explaining Victory and Defeat in Modern Battle, реальністю війни, принаймні з 1917 року, є постійний сильний взаємозв'язок між застосуванням сил — тактикою та оперативними методами, прийнятими комбатантами — та результатами бойових дій перед більш потужним озброєнням.

Там, де оборона була глибокою, підтримувалася оперативними резервами і підкріплювалася гарною підготовкою на фронті, швидкий успіх бліцкригу залишався практично неможливим протягом більш як сторіччя змінюваних технологій. Добре навчені, грамотно дієві нападники з чисельною перевагою можуть відвоювати позиції такої оборони, але повільно і з великими втратами. Чисті прориви з подальшим розвитком і рішучим завоюванням великих театрів воєнних дій так чи інакше вимагали слабкого супротивника — тобто оборонця, якому не вистачає глибини, який не має значних резервів, не забезпечує прикриття на фронті, а у його військ відсутня мотивація до завзятої боротьби під час захисту цих позицій.

[ + – ] Чисті прориви з подальшим розвитком та рішучим завоюванням великих театрів воєнних дій так чи інакше вимагали слабкого супротивника Фото: Радио Свобода

За останнє століття ті, хто оборонялись, і ті, хто атакували, сильно відрізнялися у своїй здатності застосовувати ці методи. Глибока еластична оборона складна і важко керована. А види загальновійськових методів, необхідні для того, щоб досягти навіть незначних успіхів у боротьбі з ними, вкрай важко реалізувати в польових умовах, особливо там, де повітряні та наземні сили мають тісно взаємодіяти.

Так часто найкращим єдиним провісником результатів у реальних бойових діях є баланс навичок та мотивації обох сторін. Там, де обидві сторони можуть впоратися зі складністю сучасної війни та повною мірою використовувати свої матеріальні засоби, результатом часто стають повільні, виснажливі бої на виснаження, які більше нагадують 1918 рік, ніж 1940 чи 1967. Але якщо захисники не мають навичок чи мотивації, щоб опанувати складні сучасні види бойових дій, і надають неглибоку, передову, погано підготовлену або слабо мотивовану оборону, тоді проникливі, добре підготовлені нападники можуть використовувати недоліки захисників і здобувати блискавичні перемоги — чи то в 1940, 1967 чи 1991 році.

Контури бойових дій в Україні поки що не дають підстав очікувати на майбутню трансформацію цієї моделі. Швидкі перші успіхи проти неглибокої, передової оборони з наступними успішними контратаками проти розтягнутих позицій нападників швидше нагадують минуле, ніж відрізняються від нього — як і наступні невдачі тих, хто наступають, проти глибшої, краще підготовленої оборони не є радикальним відходом від історичного досвіду. Звичайно, в Україні є ціла низка нового обладнання, від безпілотників до протитанкових керованих ракет, зенітних ракет великої дальності та багато іншого. Але кожна війна дає нове обладнання. І в більшості воєн звучать заяви про те, що це нове обладнання радикально змінить воєнні дії на користь нападників чи оборони. Саме такі дискусії відбувалися після арабо-ізраїльської війни 1973 року, війни у Перській затоці 1991 року, вторгнення до Афганістану 2001 року чи війни у Нагірному Карабаху 2020 року. У випадку України ні самі бойові дії, ні дискусії щодо них поки що не були радикальним відхиленням від цих тенденцій.

Хай живе наступальний маневр

Що це означає для американських збройних сил у майбутньому? Частина II цієї серії статей розглядає це більш докладно, але спочатку варто виділити кілька загальних, попередніх уроків.

По-перше, очевидно, що наступальний маневр ще не помер. Навіть перед сучасною зброєю прорив все ще можливий, особливо в тих випадках, коли продумані наступальні операції на внутрішні позиції ставлять дилеми перед розтягнутою обороною, як це було з середини літа у росіян у Херсоні та Харкові. Ці наступи були б ще успішнішими при покращенні підготовки та оснащення українських військ, але здатність України досягти успіху з тим, що у них є, є потужною демонстрацією, що наступальний маневр не став неможливим через нові технології.

По-друге, хоча наступальний прорив все ще можливий за відповідних умов, його, як і раніше, дуже важко здійснити проти глибоко ешелонованої, підготовленої оборони з достатнім постачанням та оперативними резервами за спиною. Це не нова особливість нових технологій, а закономірний наслідок потужності зброї, що постійно розвивається, після 1900 року, що неодноразово спостерігалося протягом більш ніж століття бойового досвіду. Відкрита оборона стає все більш уразливою для далекобійної зброї та сенсорів, але приховані та непомітні позиції залишаються дуже стійкими до поразки з високоточної зброї. Неглибока передова оборона може бути прорвана добре організованими комбінованими атаками, але глибока оборона зі значними резервами за нею, як і раніше, є набагато складнішою проблемою для атакуючих. Розтягнуті позиції без надійних ліній постачання можна придушити, але консолідовані позиції з надійною матеріально-технічною підтримкою подолати набагато складніше та дорожче.

По-третє, ні дрібна та вразлива, ні глибока та міцна оборона не є універсальними характеристиками сучасної війни. І те, й інше регулярно трапляється з 1900 року, і те, й інше, у різний час та у різних місцях, відбувалося в Україні з лютого.

А це, зі свого боку, ставить під сумнів доцільність реформ сучасних збройних сил на основі припущення, що нові технології зробили ефективний наступальний маневр або неможливим або надто дорогим. Успішний наступ довгий час був дуже важким, і зазвичай він вимагав як ретельної підготовки, так і потурання з боку тих, хто обороняються. Але за належних умов наступ забезпечує вирішальні результати, і такі умови повторюються досить часто, щоб їм варто було відповідати.

Про автора

Стівен Біддл — професор міжнародних та громадських відносин Колумбійського університету, старший науковий співробітник з питань оборонної політики Ради з міжнародних відносин.

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