Мобілізація в Україні: як працює розсилка повісток поштою і що загрожує порушникам

Військовозобов'язані українці матимуть 72 години на те, щоб відреагувати на виклик до ТЦК і СП. В іншому разі, якщо не буде поважної причини, громадянам можуть виписати штраф.

В Україні триває загальна мобілізація і віднедавна військовозобов'язаним громадянам можуть надіслати повістку поштою. Представник оперативного командування "Північ" Олександр Бабич в ефірі "Українського радіо" розповів детальніше про цей процес.

Забрати документ із викликом до територіального центру комплектування та соціальної підтримки необхідно протягом 72 годин, а в разі невиконання правил призову на військовозобов'язаного можуть накласти штраф.

Повістки поштою: як це працює

Повістки надсилають рекомендованим листом через "Укрпошту". Документ доставляють за адресою, яка є в базі ТЦК і листоноша намагається особисто вручити його українцю.

Якщо не вийшло це зробити, тоді громадянину можуть спробувати зателефонувати або залишити повістку в поштовій скриньці. Після цього у військовозобов'язаного буде три доби на те, щоб вирішити питання.

Порушення мобілізації: що загрожує

Законодавством передбачено, що ігнорування повістки без поважної причини загрожує адміністративною відповідальністю — штрафом від 17 до 25 тисяч гривень.

У деяких випадках його можна не платити, наприклад, якщо помер близький родич або військовозобов'язаний перебуває на стаціонарному лікуванні. Усе це також потрібно буде підтвердити відповідними документами.

Примітно, що списки адресатів формує не ТЦК, а Міноборони завдяки базі "Оберіг". На військкоматах після цього стоїть завдання лише підготувати повістку і передати її для доставки.

Представник ОК "Північ" Олександр Бабич уточнює, що через процес вдосконалення нової системи можливі помилки. Наприклад, коли повістки приходять заброньованим громадянам або людям із інвалідністю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, хто може отримати відстрочку з 1 грудня. Юрист Ігор Ясько зазначив, що забронювати можна кілька категорій громадян, які працюють в органах державної влади або на підприємствах. Водночас чинне законодавство дозволяє отримувати відстрочку від мобілізації й іншим категоріям українців.