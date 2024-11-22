Мобилизация в Украине: как работает рассылка повесток по почте и что грозит нарушителям

У военнообязанных украинцев будет 72 часа на то, чтобы отреагировать на вызов в ТЦК и СП. В ином случае, если не будет уважительной причины, гражданам могут выписать штраф.

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и с недавнего времени военнообязанным гражданам могут отправить повестку по почте. Представитель оперативного командования "Север" Александр Бабич в эфире "Украинского радио" рассказал детальнее об этом процессе.

Забрать документ с вызовом в территориальный центр комплектования и социальной поддержки необходимо в течение 72 часов, а в случае невыполнения правил призыва на военнообязанного могут наложить штраф.

Повестки по почте: как это работает

Повестки направляются заказным письмом через "Укрпочту". Документ доставляют по адресу, который есть в базе ТЦК и почтальон пытается лично вручить его украинцу.

Если не получилось это сделать, тогда гражданину могут попробовать позвонить или оставить повестку в почтовом ящике. После этого у военнообязанного будет трое суток на то, чтобы решить вопрос.

Нарушение мобилизации: что грозит

Законодательством предусмотрено, что игнорирование повестки без уважительной причины чревато административной ответственностью — штрафом от 17 до 25 тысяч гривен.

В некоторых случаях его можно не платить, например, если умер близкий родственник или военнообязанный находится на стационарном лечении. Все это также нужно будет подтвердить соответствующими документами.

Примечательно, что списки адресатов формирует не ТЦК, а Минобороны благодаря базе "Оберег". На военкоматах после этого стоит задача лишь подготовить повестку и передать ее для доставки.

Представитель ОК "Север" Александр Бабич уточняет, что из-за процесса совершенствования новой системы возможны ошибки. К примеру, когда повестки приходят забронированным гражданам или людям с инвалидностью.

Напомним, ранее сообщалось, кто может получить отсрочку с 1 декабря. Юрист Игорь Ясько отметил, что забронировать можно несколько категорий граждан, работающих в органах государственной власти или на предприятиях. Вместе с тем, действующее законодательство позволяет получать отсрочку от мобилизаций и другим категориям украинцев.