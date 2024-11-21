Кто может получить отсрочку с 1 декабря: перечень категорий

Юрист Игорь Ясько отметил, что забронировать можно несколько категорий граждан, работающих в органах государственной власти или на предприятиях. Вместе с тем, действующее законодательство позволяет получать отсрочку от мобилизаций и другим категориям украинцев.

Около месяца правительство проверяло процедуру бронирования от мобилизации предприятий и организаций. В результате принято решение об обновлении критериев для получения защиты от призыва и критерии критичности для государства в целом, для регионов и сфер экономики. Адвокат, управляющий партнер ЮК Winner Игорь Ясько рассказал для Фактов ICTV, кто подлежит бронированию на период мобилизации.

Мобилизация в Украине: кто подлежит бронированию с 1 декабря

В целом бронирование — это механизм, позволяющий временно освободить определенных лиц от мобилизации из-за их профессиональной деятельности. По словам юриста, бронированию подлежат лица, которые работают:

на предприятиях, в учреждениях и организациях, связанных с обеспечением выполнения мобилизационных заданий (заказов);

в органах государственной власти, местного самоуправления и других государственных органах на должностях, необходимых для функционирования этих органов;

на предприятиях, в организациях и учреждениях, которые критически важны для обеспечения жизнедеятельности населения в особый период и функционирования экономики;

на предприятиях, в организациях и учреждениях, осуществляющих производство товаров, выполняющих работы или предоставляющих услуги, необходимые для обеспечения потребностей ВСУ и других военных формирований.

Также бронь могут получить конечные бенефициарные владельцы таких предприятий, которые не являются их работниками.

Напомним, что с 1 декабря возобновляется бронирование от мобилизации. Однако условия и критерии будут отличаться.

Получить бронь можно будет только в электронном формате. Не все компании, которые получили статус критических, смогут это делать.