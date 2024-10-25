Зарплаты от 19 тысяч и без торговли квотами: как изменится бронирование от мобилизации

Государство изменит критерии для компаний с разрешением на бронирование и таким образом получит дополнительно миллиарды гривен, рассказали источники журналистов. Кроме того, их обяжут ежемесячно отчитываться о зарплатах.

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Органы власти, которые определяли критическую важность определенных предприятий, должны пересмотреть свои решения. Если проверка покажет, что какие-то критерии не выполняются, то статус критических снимут, а забронированные сотрудники потеряют защиту от призыва. Кроме того, исчезнет возможность отсрочки, если компания платит зарплату менее 19 тыс. грн. О том, какие изменения ожидаются в процедуре бронирования от мобилизации, написало медиа NV в статье для подписчиков. Фокус собрал главное на основе тезисов, опубликованных на портале dev.ua.

Медиа сначала напомнило, на каких основаниях власть будет пересматривать решения по предприятиям, критически важным для экономики и регионов. 22 октября в постановлении №1204 Кабинет Министров внес изменения в постановление №76 от 27 января 2023 года, в котором говорится о критериях и порядке бронирования. В частности, добавляется подпункт 6-1, согласно которому проведут проверку критически важных компаний. После этого возможны два варианта: либо компания теряет этот статус и тогда сотрудники теряют бронь, либо сохраняет и тогда изменений нет, свидетельствует текст нового постановления. В то же время источники NV рассказали, что появятся другие критерии, которые принесут, кроме того, деньги в бюджет. При этом 20% предприятий потеряют статус критических из-за злоупотребления законом.

"По мнению чиновников, подобная инициатива может принести в госбюджет миллиарды гривен в месяц. [Пересмотр статуса — Ред.] касается тех [компаний], которые изначально не должны были бы попасть в этот список. Многие из этих компаний могли торговать квотой на бронь", — пояснили источники журналистов.

Бронирование от мобилизации — постановление Кабмина №1204 о критически важных предприятиях Фото: Скриншот

Бронирование от мобилизации — что нового

Согласно информации источников СМИ, произойдут следующие изменения в процессе бронирования:

предприятия обяжут ежемесячно подавать отчеты о зарплатах работников. Если зарплата менее 19 тыс. грн, то компанию удаляют из перечня критически важных, а люди потеряют бронь;

военные администрации потеряют право определять статус предприятий. Вместо этого полномочия передадут терцентрам комплектования;

критически важные предприятия потеряют возможность защитить от мобилизации 100% работников — установят ограничения на уровне 70–90%.

Подобные изменения уменьшат количество забронированных на предприятиях указанной категории, подытоживается в статье. На момент публикации не было комментариев премьер-министра Дениса Шмыгаля, президента Владимира Зеленского, председателя комитета по нацбезопасности ВР Александра Завитневича или других должностных лиц.

Отметим, 10 октября источники NV в правительстве рассказали о временной остановке бронирования от мобилизации. При этом называли две причины такого решения. Первая причина — президент Зеленский отметил слишком большое количество граждан, защищенных от призыва. Вторая причина — уменьшение потока людей, которыми пополняли ряды ВСУ. Ориентировочно, возобновление процесса бронирования возможно 15 ноября, пояснили источники.

Напоминаем, 25 октября юристы рассказали изданию The Page, что есть причины, по которым остановка бронирования может длиться дольше.