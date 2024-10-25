Остановка бронирования: юристы предупредили об аудите компаний и отмене отсрочек

Некоторые граждане потеряют бронирование от мобилизации после аудита критически важных предприятий. Если предприятие не будет соответствовать критериям, министерства и областные администрации отменят определенные решения, и людей будут призывать в ВСУ.

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Правительство планирует провести аудит предприятий со статусом "критически важных". Кроме того, проверят, действительно ли забронированные работники являются сотрудниками, без которых производственный процесс никак не обойдется. После этого некоторые граждане потеряют защиту от призыва в ВСУ. Об особенностях запенки бронирования от мобилизации рассказали на портале The Pages.

На портале привели позицию юристов, которые объяснили, что должны состояться проверки предприятий, получивших статус "критически важных" — соответствуют ли они соответствующим критериям. Также власти будут проверять другие нарушения: например, бронирование лиц, которые не являются важными для работы компании, или массовое оформление отсрочек через приложение "Дія". В статье подытожили, что следует ожидать аннулирования бронирования для некоторых граждан. Вместе с тем отменят статус "критически важных" для некоторых компаний, отметили юристы.

Остановка бронирования от мобилизации — детали

Журналисты привели позицию адвоката Сергей Савинского, который пояснил, что официальная причина остановки бронирования — это "пересмотр некоторых решений" и поиск более справедливых путей для мобилизации и отсрочек. В то же время неофициально может идти речь о слишком большом количестве злоупотреблений, которые допускают чиновники, руководители предприятий при оформлении защиты от призыва. Другой адвокат, Евгений Булименко, с ним согласился и добавил еще одну неофициальную причину — проблему с мобилизацией и дефицитом кадров для ВСУ. Адвокат Александр Камша, в свою очередь, ожидает, что чиновники проверят, действительно ли компания и граждане соответствуют критериям для бронирования, а затем опубликуют аналитический отчет и внесут коррективы в законы и процедуры.

Как может происходить аудит предприятий и аннулирование отсрочки:

сначала проверят компании, которые получили статус критически важных. Этот статус устанавливается определенными органами власти (министерства или областными администрациями). Следовательно, они проведут аудит и имеют право отменить решение, если на самом деле предприятие (учреждение, организация) им не соответствуют;

после этого появится основание об отмене бронирования от мобилизации работникам проблемных компаний.

После завершения аудита процесс бронирования должны возобновить, уверен юрист Евгений Булименко. С другой стороны, аудит может затянуться, поскольку компаний много, а критерии слишком размыты, отметил его коллега. Кроме того, проверка бумажных документов требует больше времени, чем цифровых.

"Возможно, аудит будут проводить выборочно в отношении определенного перечня компаний. Если же проверка будет касаться вообще всех критически важных предприятий, это может потребовать дополнительного времени", — пояснил юрист Камша.

Отметим, в начале октября президент Украины Владимир Зеленский заметил, что в результате оптимизации и цифровизации бронирования от мобилизации получили отсрочку суммарно 1,5 млн человек. В СМИ написали, что процесс бронирования остановили, ориентировочно, до 15 ноября.

Напоминаем, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, в котором говорится о гражданах, мобилизованных в возрасте 18-25 лет. Тем временем президент объявил о ликвидации всех медико-социальных экспертных комиссий: нардеп рассказал, что придет им на замену.