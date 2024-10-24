Мобилизация до 25 лет: в Раду внесли законопроект об увольнении в запас, детали
Украинцы в возрасте 18–25 лет, которые были ограниченно годными, но оказались в армии, смогут уйти в запас, предлагают народные депутаты в свежем законопроекте. Закон о запрете призыва этой категории граждан все еще не подписан президентом.
Группа народных депутатов Верховной Рады подготовила законопроект, который предоставляет возможность уволиться из рядов ВСУ гражданам, мобилизованным до достижения 25-летнего возраста. Законопроект касается двух категорий украинцев в армии — военнослужащих и полицейских. О деталях предложений нардепов рассказали на портале "Судебно-юридической газеты" (СЮГ).
На портале написали о регистрации законопроекта №12147, в котором говорится о внесении изменений в заключительные положения закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". Предложения касаются граждан в возрасте до 25 лет, которые имели статус ограниченно годных, потеряли этот статус и оказались в армии после мобилизации. Народные депутаты предлагают уволить в запас эту категорию военнослужащих, а также полицейских.
Мобилизация до 25 лет и увольнение — детали
На портале Верховной Рады можно отыскать карточку законопроекта, над которым работало 14 парламентариев и который зарегистрировали 23 октября. В тексте законопроекта предлагают дополнить переходные положения закона о мобилизации новым пунктом 7-2. В этом пункте говорят о мобилизованных до 25 лет, которые до 21 марта 2024 года имели статус непригодных в мирное время и ограниченно годных в военное время. Если в зале Рады поддержат идею, то такие люди смогут уволиться в запас, если не захотят служить дальше.
Отметим, Фокус писал о решении парламентариев относительно законопроекта №11379-д, который запрещал мобилизовать военнообязанных до 25 лет. В тексте нормативно-правового акта не упомянули о мужчинах этого возраста, которые из-за потери статуса ограниченно годных оказались в армии. Нардепы поддержали законопроект, его подписал спикер Руслан Стефанчук, но президент Украины Владимир Зеленский еще не подписал (есть время до 29 октября) и его не опубликовали.
Напоминаем, 21 октября демограф Элла Либанова объяснила, почему не стоит мобилизовать молодых мужчин и почему это приведет к росту потерь на фронте. Между тем глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко прокомментировал возможность снижения призывного возраста до 18 лет и ниже. В то же время сотрудник Сумской областной ТЦК рассказал, почему продолжается мобилизация мужчин старше 50 лет, которую якобы должны были приостановить.