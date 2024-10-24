Мобілізація до 25 років: у Раду внесли законопроєкт про звільнення в запас, деталі

Українці віком 18–25 років, які були обмежено придатними, але опинились у війську, зможуть піти у запас, пропонують народні депутати у свіжому законопроєкті. Закон про заборону призову цієї категорії громадян все ще не підписаний президентом.

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Група народних депутатів Верховної Ради підготувала законопроєкт, який надає можливість звільнитись із лав ЗСУ громадянам, яких мобілізували до досягнення 25-річного віку. Законопроєкт стосується двох категорій українців у війську — військовослужбовців та поліцейських. Про деталі пропозицій нардепів розповіли на порталі "Судово-юридичної газети" (СЮГ).

На порталі написали про реєстрацію законопроєкту №12147, у якому ідеться про внесення змін у прикінцеві положення закону України "Про військовий обов’язок і військову службу". Пропозиції стосуються громадян віком до 25 років, які мали статус обмежено придатних, втратили цей статус та опинились у війську після мобілізації. Народні депутати пропонують звільнити у запас цю категорію військовослужбовців, а також поліцейських.

Мобілізація до 25 років та звільнення — деталі

На порталі Верховної ради можна відшукати картку законопроєкту, над яким працювало 14 парламентарів і який зареєстрували 23 жовтня. У тексті законопроєкту пропонують доповнити перехідні положення закону про мобілізацію новим пунктом 7-1. У цьому пункті говорять про мобілізованих до 25 років, які до 21 березня 2024 мали статус непридатних у мирний час та обмежено придатних у воєнний час. Якщо у залі Ради підтримають ідею, то такі люди зможуть звільнитись у запас, якщо не матимуть бажання служити далі.

Мобілізація до 25 років — деталі законопроєкту про звільнення в запас Фото: Скриншот

Зазначимо, Фокус писав про рішення парламентарів щодо законопроєкту №11379-д, який забороняв мобілізувати військовозобов'язаних до 25 років. У тексті нормативно-правового акту не згадали про чоловіків цього віку, які через втрату статусу обмежено придатних опинились у війську. Нардепи підтримали законопроєкт, його підписав спікер Руслан Стефанчук, але президент України Володимир Зеленський ще не підписав (має час до 29 жовтня) і його не опублікували.

Нагадуємо, 21 жовтня демографиня Елла Лібанова пояснила, чому не варто мобілізувати молодих чоловіків і чому це призведе до зростання врат на фронті. Тим часом голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко прокоментував можливість зниження призовного віку до 18 років та нижче. Водночас співробітник Сумського обласного ТЦК розповів, чому продовжується мобілізація чоловіків старших 50 років, яку начебто мали призупинити.