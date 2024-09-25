Мобілізація в Україні: які хвороби серця можуть бути підставою для відстрочки

Важливо, щоб діагноз був підтверджений медичною документацією та висновком ВЛК. Лише наявність такого підтвердження дозволить уникнути мобілізації та звільнити від військової служби.

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Військовозобов'язані, які мають серцево-судинні хвороби, можуть отримати відстрочку від мобілізації. Про це йдеться у ст. 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Так, законодавство чітко окреслює список захворювань, які можуть стати підставою для відстрочки від військової служби. Серед них, серцево-судинні захворювання, зокрема, інсульти та інфаркти.

З якими ССЗ не мобілізують:

серцева недостатність II-Б-III стадії при некоронагенних захворюваннях серця;

серцева недостатність II-Б-III стадії при ішемічних хворобах серця;

гіпертонічна хвороба III стадії.

Також не підлягають мобілізації військовозобов'язані, які мають важкі захворювання артерій, вен, лімфатичних вузлів, якщо ці хвороби супроводжуються значними порушеннями кровообігу.

Важливо, щоб діагноз був підтверджений медичною документацією та висновком ВЛК. Лише наявність такого підтвердження дозволить уникнути мобілізації та звільнити від військової служби.

Нагадаємо, що в Положенні про військово-лікарську експертизу зазначений чіткий перелік хвороб, з якими не мобілізують до лав ЗСУ. Однак все залежить від стадії хвороби.

Також повідомлялося, що на Івано-Франківщині судили чоловіка, який ухилився від мобілізації через викривлення рук. У суді військовозобов'язаний розповів, що має хворобу, пов`язану з хребтом, внаслідок чого йому викрутило пальці обох рук. На ВЛК йому порадили зробити операцію на обох руках.