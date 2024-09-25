Мобилизация в Украине: какие болезни сердца могут быть основанием для отсрочки

Важно, чтобы диагноз был подтвержден медицинской документацией и заключением ВВК. Только наличие такого подтверждения позволит избежать мобилизации и освободить от военной службы.

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Военнообязанные, которые имеют сердечно-сосудистые болезни, могут получить отсрочку от мобилизации. Об этом говорится в ст. 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Так, законодательство четко очерчивает список заболеваний, которые могут стать основанием для отсрочки от военной службы. Среди них, сердечно-сосудистые заболевания, в частности, инсульты и инфаркты.

С какими ССЗ не мобилизуют:

сердечная недостаточность II-Б-III стадии при некоронагенных заболеваниях сердца;

сердечная недостаточность II-Б-III стадии при ишемических болезнях сердца;

гипертоническая болезнь III стадии.

Также не подлежат мобилизации военнообязанные, имеющие тяжелые заболевания артерий, вен, лимфатических узлов, если эти болезни сопровождаются значительными нарушениями кровообращения.

Важно, чтобы диагноз был подтвержден медицинской документацией и заключением ВВК. Только наличие такого подтверждения позволит избежать мобилизации и освободить от военной службы.

Напомним, что в Положении о военно-врачебной экспертизе указан четкий перечень болезней, с которыми не мобилизуют в ряды ВСУ. Однако все зависит от стадии болезни.

Также сообщалось, что на Ивано-Франковщине судили мужчину, который уклонился от мобилизации из-за искривления рук. В суде военнообязанный рассказал, что имеет болезнь, связанную с позвоночником, в результате чего ему выкрутило пальцы обеих рук. На ВВК ему посоветовали сделать операцию на обеих руках.