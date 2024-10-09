Верховна Рада заборонила мобілізацію українців від 18 до 25 років: коли почне діяти закон

Лише після підпису президента та опублікування закону він вважатиметься чинним, пояснив нардеп Олексій Гончаренко.

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У середу, 9 жовтня, під час засідання Верховна Рада заборонила мобілізацію 18-25 річних громадян. Про це повідомив народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

За його словами, законопроєкт 11379-д було ухвалено в цілому 311 голосами.

"Нарешті зробили це! Я давно добивався цього, бо це ганьба — мобілізовувати дітей", — написав нардеп, додавши, що у подальшому він буде добиватися прийняття закону про демобілізацію військовослужбовців ЗСУ.

Також Олексій Гончаренко додав, що після ухвалення в Раді закон підписує спікер Руслан Стефанчук і далі документ відправляється на підпис президенту Володимиру Зеленському.

І лише після підпису глави держави і опублікування закону він набуває чинності.

Зазначимо, після прийняття низки змін до закону про мобілізацію та військову службу зникло поняття "обмежено придатний", як окремо пояснили в Міноборони. З'ясувалося, що після скасування цього статусу почали призивати в армію громадян немобілізаційного віку — від 18 до 25 років. Причина ситуації те, що юнаки, які раніше були "обмежено придатним", автоматично визнавались військовозобов'язаним, отже, ТЦК їх мали право мобілізувати, як пояснив у одній зі своїх заяв Гончаренко. Народні обранці почали працювати над законопроєктом про розв'язання цієї колізії, заявив у серпні нардеп Роман Костенко.

23 вересня народний депутат Олексій Гончаренко повідомив про директиву, згідно з якою мобілізація можлива лише щодо чоловіків з 25 до 49 років.

Нагадаємо, що надзвичайний повноважний посол у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вважає, що вікова категорія 18-25 років — це майбутнє України. Й знижувати мобілізаційний вік, на його думку, можна лише у крайньому разі.