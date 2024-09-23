Мобілізація чоловіків 18-25 та 50-60 років: Гончаренко розповів про директиву Генштабу для ТЦК

Районні та обласні територіальні центри комплектування отримали директиву українського командування щодо призову молоді до 25 років та громадян, старших 50 років, пояснив нардеп Олексій Гончаренко. Політик окремо наголосив, що "бусифікацію" офіційно заборонили.

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Військовозобов'язані віком від 18 до 25 років, які втратили статус обмежено придатних, не будуть мобілізуватись до лав ЗСУ. Також терцентри комплектування (ТЦК) отримали окрему вказівку щодо громадян, старших 50 років. Про деталі документа щодо мобілізації в Україні, яка до ТЦК надійшла від Генштабу, народний депутат Олексій Гончаренко написав в Telegram-каналі.

Мобілізація в Україні — призов до 25 років і після 50

Гончаренко повідомив, що вийшла директива командування Сухопутними військами №116/2/1/21409 від 19.09.2024. Цю директиву отримали військкоми у обласних і районних військкоматах. Пункт 1 цього документу присвячений громадянам віком від 18 до 25 років. Текст директиви нардеп не опублікував.

Зміст директиви №116/2/1/21409:

громадян, які мають вік 18-25 років і є військовозобов'язаними, не будуть мобілізувати до ЗСУ;

громадян, які мають вік 50-60 років, можуть опинитись в армії лише у випадку, якщо щодо них ТЦК отримав мобілізаційне розпорядження. Мобілізаційне розпорядження — запит на мобілізацію конкретної людини, наголосив Гончаренко.

"Тобто бусифікація чоловіків віком 50-60 забороняється", — підсумував політик.

Крім того, у директиві ідеться про мобілізацію чоловіків віком від 26 до 49 років — деталі нардеп не опублікував. Також він пояснив, що про демобілізацію поки що не згадують.

Мобілізація в Україні — Гончаренко про призов до 25 років Фото: Скриншот Мобілізація в Україні — Гончаренко про призов від 50 до 60 років Фото: Скриншот

Зазначимо, після скасування статусу "обмежено придатний" весною 2024 року ТЦК отримали можливість мобілізувати чоловіків віком до 25 років, які раптом стали придатними та військовозобов'язаними. На цю проблему звернув увагу, серед інших, і нардеп Гончаренко: влітку він повідомив, що шукають спосіб припинити такі дії військкомів. 18 вересня нардеп Олексій Федієнко пояснив, що громадянам не доведеться чекати прийняття закону у Верховній Раді щодо цього питання. З його слів, готується наказ Кабміну, який заборонить призов до 25 років. Тоді ж Гончаренко наголосив, що у ТЦК має бути чіткий документ у паперовому вигляді і в терцентрах не будуть зважати на заяви у мережі.

Тим часом є категорія чоловіків, яких могли мобілізувати, хоч їм і не виповнитись 25 років, — про це у липні розповів Фокус на основі коментарів юристів. Серед них — громадяни, які закінчили військову кафедру. Олексій Гончаренко не опублікував текст директиви, тому не ясно, чи стосується вона цієї категорії військовозобов'язаних українців.

Нагадуємо, 22 вересня народний депутат Роман Костенко пояснив, коли він очікує побачити чернетку закону про демобілізацію. 23 вересня адвокат Олег Леонтьєв розповів, які відбувається військово-лікарська комісія.