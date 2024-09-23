Мобілізація 2024: які є правила огляду ВЛК, — юрист

Придатність військовозобов’язаного до служби визначає спеціальна комісія. Людину мають оглянути різні лікарі, кожен з яких відповідальний за перевірку конкретних функцій.

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Для мобілізації в Україні військовозобов’язаний має отримати статус придатності, який визначає військово-лікарська комісія (ВЛК). У нюансах цієї процедури розібрались журналісти OBOZ.UA.

Мобілізація в Україні: які лікарі входять у ВЛК

Як пояснив адвокат Олег Леонтьєв, військовозобов’язаних оглядають:

хірург (перевіряє наявність хірургічної патології);

терапевт (діагностика захворювань серцево-судинної системи, органів дихання та травлення, хвороб нирок і суглобів);

невропатолог (діагностика захворювань центральної та периферичної нервової системи);

психіатр (діагностика на наявність психічних розладів);

офтальмолог (перевірка зору);

отоларинголог (перевірка стану вух, горла, носа, голови та шиї);

стоматолог (перевірка стану зубів і ротової порожнини);

дерматолог (діагностика шкірних захворювань);

лікарі інших спеціальностей за наявності показань.

До серпня 2023 року військкомати були зобов’язані отримати перед оглядом дані з різних диспансерів, наприклад туберкульозного або психоневрологічного. Тобто про людину з’ясовували, чи стоїть вона на обліку, щоб мати повну картину про стан здоров’я. Однак нині цей обов’язок ТЦК скасований.

Як довго діє висновок ВЛК під час мобілізації в Україні

Рішення комісії щодо придатності діє протягом року з моменту медогляду. Офіцерам потрібно його оновлювати кожні шість місяців, а військовослужбовцям ДВШ або морської піхоти — раз на два роки.

Мобілізація в Україні: види придатності до служби

За результатами медогляду військовозобов’язаний має отримати один з п’яти можливих статусів:

придатний;

придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК, вищих військових навчальних закладах та установах;

тимчасово непридатний, який потребує лікування, відпустки чи звільнення;

непридатний з переоглядом через 6-12 місяців;

непридатний з виключенням з військового обліку.

Нагадаємо, нардеп Роман Костенко розповів, коли чекати закону про демобілізацію в Україні. У тому, що бійці ЗСУ служать без чітких термінів служби, він звинуватив ухилянтів.

Омбудсмен Дмитро Лубінець пояснив нововведення щодо перевірки документів у військовозобов’язаних. Він наголосив, що правоохоронець або працівник ТЦК має представитись та показати своє службове посвідчення.